紐約客談／反警還是挺警 美式民主的鐘擺效應

已故最高法院大法官金斯柏有句名言：「美國真正的象徵不是禿鷹，而是鐘擺；當局面走向了一個極端，你可以指望它能慢慢向另外一個極端緩過來。」

這句話無數次在美國歷史上重演，今年也不例外。去年佛洛依德案掀起的反種族主義浪潮，讓包括紐約市 在內的民主黨主政地區下不得不改革警政、撤資警局，進步派呼風喚雨。

但任何公共政策都不可能讓所有人滿意，在保釋改革的加持下，改革警局的負面後果就是：紐約市3月槍擊案件比去年同期猛增95%，凶殺案和強姦案則分別增長60%和54%，仇恨犯罪猛增。

於是，多份民調 顯示，公共安全成為今年紐約市長競選市民最關注的話題；目前民主黨初選排在民調前三位的亞當斯、楊安澤和賈西亞都是挺警的溫和派，而到現在還嘴硬要削減警力的斯靜格、威利、莫拉萊斯等進步派，民調數字都不好看。

鐘擺的確從另一個極端擺了回來。可是，擺回來的代價是什麼？今年已有299人遭到槍擊，92人被謀殺。有了這些代價，才能讓民意扭轉。

那麼，有沒有可能避免付出這樣的代價？很遺憾，在美式民主制度下沒有可能，因為政客沒有勇氣做違背「民意」的事，不敢擔責。

同樣的事情疫情之初就發生過，州府、市府明明可以更要求早戴口罩、封城 ，但卻一拖再拖；封城後被質問為何不早封，葛謨說：疫情夠嚴重，封城才會得到支持。於是，紐約州超過4萬的新冠死亡民眾便成了代價。

是的，鐘擺時擺回來了，人卻沒了。你願意成為這樣的代價嗎？

（紐約客談，每周二至周六見報）