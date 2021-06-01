我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖看疫情：全美逾40.7%民眾 已完成疫苗接種

台新冠本土確診增327例 死亡個案13例　

紐約客談／反警還是挺警 美式民主的鐘擺效應

紐約客談

已故最高法院大法官金斯柏有句名言：「美國真正的象徵不是禿鷹，而是鐘擺；當局面走向了一個極端，你可以指望它能慢慢向另外一個極端緩過來。」

這句話無數次在美國歷史上重演，今年也不例外。去年佛洛依德案掀起的反種族主義浪潮，讓包括紐約市在內的民主黨主政地區下不得不改革警政、撤資警局，進步派呼風喚雨。

但任何公共政策都不可能讓所有人滿意，在保釋改革的加持下，改革警局的負面後果就是：紐約市3月槍擊案件比去年同期猛增95%，凶殺案和強姦案則分別增長60%和54%，仇恨犯罪猛增。

於是，多份民調顯示，公共安全成為今年紐約市長競選市民最關注的話題；目前民主黨初選排在民調前三位的亞當斯、楊安澤和賈西亞都是挺警的溫和派，而到現在還嘴硬要削減警力的斯靜格、威利、莫拉萊斯等進步派，民調數字都不好看。

鐘擺的確從另一個極端擺了回來。可是，擺回來的代價是什麼？今年已有299人遭到槍擊，92人被謀殺。有了這些代價，才能讓民意扭轉。

那麼，有沒有可能避免付出這樣的代價？很遺憾，在美式民主制度下沒有可能，因為政客沒有勇氣做違背「民意」的事，不敢擔責。

同樣的事情疫情之初就發生過，州府、市府明明可以更要求早戴口罩、封城，但卻一拖再拖；封城後被質問為何不早封，葛謨說：疫情夠嚴重，封城才會得到支持。於是，紐約州超過4萬的新冠死亡民眾便成了代價。

是的，鐘擺時擺回來了，人卻沒了。你願意成為這樣的代價嗎？

（紐約客談，每周二至周六見報）

紐約市 民調 封城

上一則

紀念甘肅越野賽21罹難者 華人跑者長周末以跑致哀

下一則

紐約民代籲關大型疫苗站 資源投低接種率社區

延伸閱讀

斯靜格公布打擊仇恨犯罪計畫 關注高發社區

斯靜格公布打擊仇恨犯罪計畫 關注高發社區
著重打擊犯罪 斯靜格主張重新分配市警資源

著重打擊犯罪 斯靜格主張重新分配市警資源
斯靜格訪華埠 承諾加強亞裔歷史教育

斯靜格訪華埠 承諾加強亞裔歷史教育
力挺斯靜格選市長 王曉薇：他上任首日就能勝任

力挺斯靜格選市長 王曉薇：他上任首日就能勝任

斯靜格拜訪布碌崙亞總會 承諾制定亞裔安全計畫

斯靜格拜訪布碌崙亞總會 承諾制定亞裔安全計畫

熱門新聞

該非洲裔男子將華裔通勤客推入軌道。(市警提供)

華裔通勤客突被推下地鐵 列車急剎 警通緝非裔男

2021-05-25 15:57
婦人被毆臉，跌坐在一旁。(截自現場監視器畫面)

紐約華埠非裔男突揮拳 華婦被打到跌坐在地

2021-05-31 20:23
攻擊案件造成姜某額頭縫了14針。(記者張晨/攝影)

舊相識尋仇？紐約華男遭非裔推下地鐵 成羅生門

2021-05-26 10:34
紐約市26日可能出現雷暴天氣，根據氣象預測，這場雷暴將帶來強風、暴雨和甚至冰雹。(取自AccuWeather氣象網站)

狂風暴雨、冰雹雷電 或今襲紐約

2021-05-26 11:42
紐約皇后區一名75歲華裔老婦，遭到一名年輕男子攻擊，鼻梁被對方打斷。示意圖。(Photo by Gianandrea Villa on Unsplash)

75歲華婦當街被打斷鼻梁 紐約仇恨犯罪小組介入調查

2021-05-27 15:01
紐約每日新聞24日刊登的諷刺楊安澤的政治漫畫原版。(取自Bill Bramhall推特)

嘲諷楊安澤的漫畫挨轟 眼睛改大了

2021-05-28 11:12

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
舊金山亞裔女警 遭遊民掐脖抓髮襲擊 朝仇恨犯罪偵辦

舊金山亞裔女警 遭遊民掐脖抓髮襲擊 朝仇恨犯罪偵辦
紐約華埠非裔男突揮拳 華婦被打到跌坐在地

紐約華埠非裔男突揮拳 華婦被打到跌坐在地

「我可能無法再照顧您了」 台北確診者 心痛告白失智母

「我可能無法再照顧您了」 台北確診者 心痛告白失智母
廣州局部「封城」背後 官員揭這波病毒3大可怕之處

廣州局部「封城」背後 官員揭這波病毒3大可怕之處
搭機人數回到疫情初期水準 戴口罩爭議也變多了

搭機人數回到疫情初期水準 戴口罩爭議也變多了