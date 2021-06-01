紐約民代籲關大型疫苗站 資源投低接種率社區

李文建議，大型疫苗接種中心已完成使命可關閉，資源改投入到接種率低的社區；圖為位於賈維茨中心的新冠疫苗接種中心。(美聯社)

儘管紐約州新冠疫苗 覆蓋率喜人，但不同社區接種率差距較大；市議會健康委員會主席李文(Mark Levine)日前建議，州府可關閉目前的大規模接種點，將相關資源投入建設社區接種點，才能解決低收入 和有色人種社區接種率過低的問題。

他表示，目前紐約市 53%的成年人已經完全接種，但從郵遞區號看，分配極不平均，「全市有19個郵遞區號的接種率已經超過70%，絕大部分是高收入社區，另有27個社區的接種率不足40%，大部分是低收入和有色人種社區，我們不能忽略這個現象。」

李文說，他的辦公室此前已經致信州府，請求州府關閉大規模接種站，將相關資源在社區重新部署，幫助低收入社區提高接種率；他說，賈維茨中心(Javits Center)等州府大規模接種點，在疫苗接種初期的確發揮了關鍵作用，大大提高了接種速度，「但現在，我們不能繼續坐等人們過來打疫苗，我們需要把疫苗帶入社區；大規模接種站有數千工作人員，他們應該被部署在社區，在社區中心、教會甚至上門提供接種服務。」

市府數據顯示，全市已有51%的市民至少接種一針；其中，曼哈頓翠貝卡(Tribeca)、蘭諾斯丘(Lenox Hill)、中城以及金融區等高收入社區中，已有超過80%的居民至少接種一劑疫苗；相比之下，皇后區遠洛克威(Far Rockaway)僅有30.7%的人至少接種一針，布碌崙(布魯克林)的波羅園(Borough Park)、Canarsie、布朗斯維爾(Brownsville)則不到35%。

同時，三個華裔社區的接種率高於全市平均水平；數據顯示，曼哈頓華埠/下東城(郵遞區號10002)有67.93%的人至少接種一針，皇后區法拉盛(郵遞區號11354)和布魯克林日落公園(郵遞區號11220)分別為74.28%和64.42%。

李文表示，他已經向州府索要紐約市大規模接種點的具體接種數據，但仍未得到回應；州衛生廳發言人表示，州府將繼續盡可能兼顧疫苗接種的速度與分發公屏，在大規模接種點之外運用其他分發網路，「州府正投入更多資源，將疫苗帶入那些資源較少的社區，包括建立了超過200個社區臨時接種點、指導教會合作設立接種點、建設小商店/超市接種點和地鐵站接種點。」