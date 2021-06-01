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150年歷史 布碌崙貝瑞吉國殤日遊行致敬軍人

記者黃伊奕／紐約報導
布碌崙貝瑞吉舉行國殤日遊行和紀念活動。（記者黃伊奕／攝影）
布碌崙貝瑞吉舉行國殤日遊行和紀念活動。（記者黃伊奕／攝影）

紐約市歷史最悠久的標誌性國殤日紀念活動之一、布碌崙(布魯克林)貝瑞吉國殤日遊行5月31日登場，遊行隊伍以彩車載著退伍老兵、在職軍人、消防隊員等，沿著貝瑞吉商業街道向民眾揮手問候，隨後在公園舉行了紀念儀式，鳴響禮炮、吹響號角，致敬軍人，紀念為國捐軀的傷亡將士。

布碌崙貝瑞吉國殤日遊行歷史已超過150年，為全市最為標誌性的國殤日紀念活動之一，以往都是由天主教退伍軍人帶領當地組織、陣亡軍人親屬、市警、市消防局，以及多個學校樂隊方陣徒步遊行，沿途向民眾揮手致意，接受民眾的歡呼致敬。

去年因疫情影響改為彩車遊行，今年雖然疫情好轉，但考慮到不少參與活動的老兵年事已高，依舊採用汽車遊行方式舉行。

當日中午11時左右，參加遊行的彩車從貝瑞吉3大道交75街路口出發，途經濱海大道(Marine Ave.)、92街交7大道，直至保利廣場(Poly Place)和布碌崙退伍軍人醫院(Veterans Hospital)。

長長的車隊插著美國國旗，載著參加遊行的民眾，向周圍商家揮手問候，沿途獲得不少掌聲與歡呼聲；有參加的民眾表示，令人感到傷感的是坐在退伍軍人彩車上的老兵一年比一年少。

隨後活動參與者前往4大道交101街的炮彈公園(John Paul Jounes/Cannon Ball Park) 集合，並在公園舉行了紀念儀式，包括升旗、向紀念碑獻花、鳴響禮炮、吹響號角等；約百名民眾在此低頭默哀，悼念過去因戰爭或疾病去世的老兵，也向退伍以及正在服役的軍人表達敬意。

砲彈公園舉行儀式悼念亡兵與致敬軍人。（記者黃伊奕／攝影）
砲彈公園舉行儀式悼念亡兵與致敬軍人。（記者黃伊奕／攝影）

遊行 布碌崙 疫情

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