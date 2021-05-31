MTA公車司機短缺 等車時間恐增加 更多公車路線或被砍

數據顯示，目前紐約市公車司機缺少人手。（記者和釗宇／攝影）

隨著紐約市 新冠疫情 持續降溫，已有愈來愈多的通勤客回歸公共交通；但數據顯示，目前紐約市公車司機仍缺人手，恐怕導致更多公車路線被砍、乘客等車時間延長。

根據The City的統計，目前全市公車系統仍然缺少400名司機，而現在公車的日乘坐量約為110萬次，是疫情前的一半；公交系統工會(Transport Workers Union Local 100)副主席帕塔菲奧(JP Patafio)表示，「我們仍在盡力擺脫疫情，但現實是人手不斷減少，這可不是疫後恢復應該出現的情況。」

大都會運輸署(MTA )的數據顯示，今年4月的公車準點率降至95.1%，相比之下兩年前同期為97.7%；而在去年4月，當數千公車司機因避疫而休假時，公車準點率僅為90.7%。

MTA表示，影響準點率的因素可能包括司機人手、天氣原因或者其他不可預見的因素；MTA發言人柏曼(Andrei Berman)說，在疫情期間短暫凍結招聘後，MTA已經重啟公車司機招聘，目前MTA仍然缺少400名公車司機，約占總司機崗位數量的3%。

數據顯示，疫情開始以來，MTA已有超過160名員工因染疫去世或退休；而人手減少影響了公車和地鐵的運營，本周末，人手不足就導致Q線地鐵的等待時間增長。

目前，MTA公車在周內的單日客運量，僅有疫情前的一半，但其他營運指標相比疫情前卻沒有多少改觀；例如，公車平均行駛速度目前為每小時8.2哩，相比之下兩年前同期為每小時8哩；另一公共交通工會Amalgamated Transit Union Local 1056主席亨利(Mark Henry)則表示，即便乘客數量下降，人手不足也一定會影響運營，一些公車也會變得擁擠。