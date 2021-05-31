我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖：全美逾40.7%民眾 已完成疫苗接種

台新冠本土確診增347例、15死 校正回歸數下降

MTA公車司機短缺 等車時間恐增加 更多公車路線或被砍

記者和釗宇／紐約報導
數據顯示，目前紐約市公車司機缺少人手。（記者和釗宇／攝影）
數據顯示，目前紐約市公車司機缺少人手。（記者和釗宇／攝影）

隨著紐約市新冠疫情持續降溫，已有愈來愈多的通勤客回歸公共交通；但數據顯示，目前紐約市公車司機仍缺人手，恐怕導致更多公車路線被砍、乘客等車時間延長。

根據The City的統計，目前全市公車系統仍然缺少400名司機，而現在公車的日乘坐量約為110萬次，是疫情前的一半；公交系統工會(Transport Workers Union Local 100)副主席帕塔菲奧(JP Patafio)表示，「我們仍在盡力擺脫疫情，但現實是人手不斷減少，這可不是疫後恢復應該出現的情況。」

大都會運輸署(MTA)的數據顯示，今年4月的公車準點率降至95.1%，相比之下兩年前同期為97.7%；而在去年4月，當數千公車司機因避疫而休假時，公車準點率僅為90.7%。

MTA表示，影響準點率的因素可能包括司機人手、天氣原因或者其他不可預見的因素；MTA發言人柏曼(Andrei Berman)說，在疫情期間短暫凍結招聘後，MTA已經重啟公車司機招聘，目前MTA仍然缺少400名公車司機，約占總司機崗位數量的3%。

數據顯示，疫情開始以來，MTA已有超過160名員工因染疫去世或退休；而人手減少影響了公車和地鐵的運營，本周末，人手不足就導致Q線地鐵的等待時間增長。

目前，MTA公車在周內的單日客運量，僅有疫情前的一半，但其他營運指標相比疫情前卻沒有多少改觀；例如，公車平均行駛速度目前為每小時8.2哩，相比之下兩年前同期為每小時8哩；另一公共交通工會Amalgamated Transit Union Local 1056主席亨利(Mark Henry)則表示，即便乘客數量下降，人手不足也一定會影響運營，一些公車也會變得擁擠。

疫情 MTA 紐約市

上一則

史里華訪華裔退伍軍人會 反對削警經費

下一則

斯靜格公布打擊仇恨犯罪計畫 關注高發社區

延伸閱讀

乞丐地鐵車廂向亞裔索討 威脅不給錢就殺人

乞丐地鐵車廂向亞裔索討 威脅不給錢就殺人

紐約地鐵逃票加劇 8人有1人不買票

紐約地鐵逃票加劇 8人有1人不買票
紐約地鐵逃票激增 攻擊事件頻發 警員執勤率卻低

紐約地鐵逃票激增 攻擊事件頻發 警員執勤率卻低
華裔地鐵駕駛員染疫去世 州參議員表彰

華裔地鐵駕駛員染疫去世 州參議員表彰
地鐵恢復24小時運行 再增警力應對猖獗犯罪

地鐵恢復24小時運行 再增警力應對猖獗犯罪

熱門新聞

該非洲裔男子將華裔通勤客推入軌道。(市警提供)

華裔通勤客突被推下地鐵 列車急剎 警通緝非裔男

2021-05-25 15:57
攻擊案件造成姜某額頭縫了14針。(記者張晨/攝影)

舊相識尋仇？紐約華男遭非裔推下地鐵 成羅生門

2021-05-26 10:34
紐約市26日可能出現雷暴天氣，根據氣象預測，這場雷暴將帶來強風、暴雨和甚至冰雹。(取自AccuWeather氣象網站)

狂風暴雨、冰雹雷電 或今襲紐約

2021-05-26 11:42
紐約皇后區一名75歲華裔老婦，遭到一名年輕男子攻擊，鼻梁被對方打斷。示意圖。(Photo by Gianandrea Villa on Unsplash)

75歲華婦當街被打斷鼻梁 紐約仇恨犯罪小組介入調查

2021-05-27 15:01
紐約每日新聞24日刊登的諷刺楊安澤的政治漫畫原版。(取自Bill Bramhall推特)

嘲諷楊安澤的漫畫挨轟 眼睛改大了

2021-05-28 11:12
紐約州推出的「精益求精通行碼」使用次數超過100萬次。(州長辦公室提供)

紐約疫苗通行碼 有效期增至365天

2021-05-23 06:04

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
佛州宴會廳遭人開槍逾20人死傷 歹徒乘車逃逸

佛州宴會廳遭人開槍逾20人死傷 歹徒乘車逃逸
傳英情報圈認為 武漢病毒實驗室外洩理論有可能

傳英情報圈認為 武漢病毒實驗室外洩理論有可能
一聲巨響 南加一華人家半個玻璃窗沒了 元兇原來是...

一聲巨響 南加一華人家半個玻璃窗沒了 元兇原來是...
幾近封城 明晚起離廣州旅客須持核酸檢測陰性證明

幾近封城 明晚起離廣州旅客須持核酸檢測陰性證明
FDA核准第3款新冠藥物 有助降低初期惡化風險

FDA核准第3款新冠藥物 有助降低初期惡化風險