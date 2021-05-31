中駐美使領館啟用「中國領事」APP 零跑腿掌上辦業務

中國駐美國使領館啟用「中國領事」，讓在美中國公民實現零跑腿掌上辦業務；圖為此前民眾在駐紐約中領館辦業務。（記者洪群超/攝影）

中國 駐美國 使領館將從31日起，正式啟用「中國領事」手機APP軟體，讓在美國的中國公民以更加便捷方式，辦理養老金資格認證、領事認證查驗及12308一鍵呼叫領保等服務，「旅行證」、「應急旅行證」在線辦理功能也將在6月7日啟用，讓民眾通過「掌上辦」來實現「零跑腿」辦業務。

包括駐紐約 總領館在內的中國駐美國大使館及各地領館，從31日起啟用該APP；根據紐約中領館介紹，通過該APP在線提交的申請，僅限服務在美的中國公民，不限制所在領區；不過，各使領館將優先處理長期居住在其領事轄區內的申請人提交的申請。

每個申請人只能選擇向一家使領事館提交辦理資料，不可向同一使領館或不同使領館重複提交，並需自行確保個人填寫信息準確，慎重選擇擬提交辦理的使領館；而對於有特殊緊急需求的人員，仍可通過使領館原有的諮詢郵箱或者電話聯繫申辦有關服務。

「中國領事」App軟件可通過蘋果、騰訊、小米、華為等應用商店下載。通過該軟體，民眾可選擇辦理護照旅行證、應急旅行證、養老金資格、領事認證查驗等服務。

民眾只需點入需要辦理業務一欄，再根據要求完整、準確填寫個人基本信息即可；期間可能出現需要進行人臉識別的身分驗證，對於未成年人申請或者人臉識別未通過等情形，領事館可能會要求與申請人通過該軟體進行視頻面談；因此申請人需要關注訂單狀態，並且及時選擇預約時間，與工作人員完成視頻面談，並回答相關提問。

新冠疫情期間，護照與旅行證業務均採取「不見面」方式處理，申請人需選擇郵寄遞交與回郵取件方式；例如打印或手寫帶訂單號碼條的申請人信息頁、舊護照、現金支票、紙質照片等，都需要郵寄至辦理業務的領事館，如無特殊情況，其他辦證材料如申請表、聲明書等均可通過App軟件線上提交，無需郵寄。

更多詳細信息，民眾可登錄http://newyork.china-consulate.org/chn/tzgg/P020210530256519153425.pdf查詢。