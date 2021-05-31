紐約疫情數字新低 65%成人已打疫苗

紐約七天平均新冠檢測陽性率創下疫情開始以來新低；圖為國殤日長周末，紐約市甘迺迪機場迎來大批出行旅客。（Getty Images）

數據顯示，國殤日長周末期間，紐約州 、市的新冠疫情 持續降溫，全州七天平均新冠檢測陽性率創下疫情開始以來新低，全州已經累積施打疫苗 近1900萬劑。

根據州府數據，29日全州僅有785人感染新冠肺炎，相比之下今年1月疫情高峰時每日有近2萬人確診；單日陽性率為0.64%，七天平均陽性率僅為0.71%，創下疫情開始以來新低，已經連續55天下降；同時，全州新冠住院人數降至1068人，為去年10月25日以來新低。

另外，全州已經累計施打1899萬6617劑新冠疫苗，已有65.1%的成年人至少接種一針，56.8%的成年人已經完全接種。

州長葛謨(Andrew Cuomo)表示，紐約疫情降溫的關鍵在於疫苗接種，「儘管新冠住院人數和陽性率持續下降，但接種速度也不斷下滑，我們需要在鼓勵民眾接種疫苗上更有創造性；現在我們已經提供了多種激勵舉措，包括免費的州立公園門票、免費地鐵票甚至免費彩票。總之，疫苗對疫後重建、重啟經濟至關重要，我敦促所有還未接種的民眾盡快接種。」

全州七天平均新冠檢測陽性率創下疫情開始以來新低，全州已經累積施打疫苗近1900萬劑。（州長辦公室提供）

同時，根據市府數據，全市30日僅有298人感染新冠肺炎，遠低於1月時的每日6000至7000人；目前全市已有420萬人至少接種一針疫苗，超過350萬人已經完全接種；市長白思豪(Bill de Blasio)表示，「我們正在將新冠病毒趕出紐約市，並啟動全面疫後恢復；快去打疫苗，讓我們一同前行。」

不過，從疫情開始以來累計，紐約州的感染率仍高於全美平均水平；目前全州累計已有超過209萬人感染新冠肺炎，每10萬人就有1萬725人感染，高於全美平均的1萬39人，在50個州和華盛頓特區中排在第20位。