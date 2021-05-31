我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖：全美逾40.7%民眾 已完成疫苗接種

台新冠本土確診增347例、15死 校正回歸數下降

紐約疫情數字新低 65%成人已打疫苗

記者和釗宇／紐約報導
紐約七天平均新冠檢測陽性率創下疫情開始以來新低；圖為國殤日長周末，紐約市甘迺迪機場迎來大批出行旅客。（Getty Images）
紐約七天平均新冠檢測陽性率創下疫情開始以來新低；圖為國殤日長周末，紐約市甘迺迪機場迎來大批出行旅客。（Getty Images）

數據顯示，國殤日長周末期間，紐約州、市的新冠疫情持續降溫，全州七天平均新冠檢測陽性率創下疫情開始以來新低，全州已經累積施打疫苗近1900萬劑。

根據州府數據，29日全州僅有785人感染新冠肺炎，相比之下今年1月疫情高峰時每日有近2萬人確診；單日陽性率為0.64%，七天平均陽性率僅為0.71%，創下疫情開始以來新低，已經連續55天下降；同時，全州新冠住院人數降至1068人，為去年10月25日以來新低。

另外，全州已經累計施打1899萬6617劑新冠疫苗，已有65.1%的成年人至少接種一針，56.8%的成年人已經完全接種。

州長葛謨(Andrew Cuomo)表示，紐約疫情降溫的關鍵在於疫苗接種，「儘管新冠住院人數和陽性率持續下降，但接種速度也不斷下滑，我們需要在鼓勵民眾接種疫苗上更有創造性；現在我們已經提供了多種激勵舉措，包括免費的州立公園門票、免費地鐵票甚至免費彩票。總之，疫苗對疫後重建、重啟經濟至關重要，我敦促所有還未接種的民眾盡快接種。」

全州七天平均新冠檢測陽性率創下疫情開始以來新低，全州已經累積施打疫苗近1900萬...
全州七天平均新冠檢測陽性率創下疫情開始以來新低，全州已經累積施打疫苗近1900萬劑。（州長辦公室提供）

同時，根據市府數據，全市30日僅有298人感染新冠肺炎，遠低於1月時的每日6000至7000人；目前全市已有420萬人至少接種一針疫苗，超過350萬人已經完全接種；市長白思豪(Bill de Blasio)表示，「我們正在將新冠病毒趕出紐約市，並啟動全面疫後恢復；快去打疫苗，讓我們一同前行。」

不過，從疫情開始以來累計，紐約州的感染率仍高於全美平均水平；目前全州累計已有超過209萬人感染新冠肺炎，每10萬人就有1萬725人感染，高於全美平均的1萬39人，在50個州和華盛頓特區中排在第20位。

全州七天平均新冠檢測陽性率創下疫情開始以來新低，全州已經累積施打疫苗近1900萬...
全州七天平均新冠檢測陽性率創下疫情開始以來新低，全州已經累積施打疫苗近1900萬劑。（州長辦公室提供）

疫苗 疫情 紐約州

上一則

紐約市6月1-3日 飛機灑藥滅蚊

下一則

中駐美使領館啟用「中國領事」APP 零跑腿掌上辦業務

延伸閱讀

紐約州府口罩令 民間團體籲恢復

紐約州府口罩令 民間團體籲恢復
稱「中國武漢病毒」逐房客 史島律師或被吊銷執照

稱「中國武漢病毒」逐房客 史島律師或被吊銷執照
紐約州陽性率降至9個月最低…打疫苗贏500萬 延一周

紐約州陽性率降至9個月最低…打疫苗贏500萬 延一周
紐約州長葛謨彈劾調查牛步 本月僅面談5人

紐約州長葛謨彈劾調查牛步 本月僅面談5人
接種出現副作用 可請帶薪病假

接種出現副作用 可請帶薪病假

熱門新聞

該非洲裔男子將華裔通勤客推入軌道。(市警提供)

華裔通勤客突被推下地鐵 列車急剎 警通緝非裔男

2021-05-25 15:57
攻擊案件造成姜某額頭縫了14針。(記者張晨/攝影)

舊相識尋仇？紐約華男遭非裔推下地鐵 成羅生門

2021-05-26 10:34
紐約市26日可能出現雷暴天氣，根據氣象預測，這場雷暴將帶來強風、暴雨和甚至冰雹。(取自AccuWeather氣象網站)

狂風暴雨、冰雹雷電 或今襲紐約

2021-05-26 11:42
紐約皇后區一名75歲華裔老婦，遭到一名年輕男子攻擊，鼻梁被對方打斷。示意圖。(Photo by Gianandrea Villa on Unsplash)

75歲華婦當街被打斷鼻梁 紐約仇恨犯罪小組介入調查

2021-05-27 15:01
紐約每日新聞24日刊登的諷刺楊安澤的政治漫畫原版。(取自Bill Bramhall推特)

嘲諷楊安澤的漫畫挨轟 眼睛改大了

2021-05-28 11:12
紐約州推出的「精益求精通行碼」使用次數超過100萬次。(州長辦公室提供)

紐約疫苗通行碼 有效期增至365天

2021-05-23 06:04

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
佛州宴會廳遭人開槍逾20人死傷 歹徒乘車逃逸

佛州宴會廳遭人開槍逾20人死傷 歹徒乘車逃逸
傳英情報圈認為 武漢病毒實驗室外洩理論有可能

傳英情報圈認為 武漢病毒實驗室外洩理論有可能
一聲巨響 南加一華人家半個玻璃窗沒了 元兇原來是...

一聲巨響 南加一華人家半個玻璃窗沒了 元兇原來是...
幾近封城 明晚起離廣州旅客須持核酸檢測陰性證明

幾近封城 明晚起離廣州旅客須持核酸檢測陰性證明
FDA核准第3款新冠藥物 有助降低初期惡化風險

FDA核准第3款新冠藥物 有助降低初期惡化風險