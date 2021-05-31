我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖：全美逾40.7%民眾 已完成疫苗接種

台新冠本土確診增347例、15死 校正回歸數下降

紐約市6月1-3日 飛機灑藥滅蚊

記者洪群超／紐約報導
紐約市衛生局將進行直升機空灑滅蚊。（美聯社）
紐約市衛生局將進行直升機空灑滅蚊。（美聯社）

盛夏蚊蟲季節到來，為防治經蚊蟲叮咬傳播的西尼羅病毒，紐約市衛生局宣布將於6月1日至3日在皇后區、布碌崙(布魯克林)、布朗士和史泰登島四區水域較多區域以飛機灑藥進行滅蚊；衛生局指出，此次空灑的滅蚊藥符合環保標準，對人體無害，但也提醒民眾屆時儘量避開空灑區域。

西尼羅病毒作為黃病毒(Flavivirus)的一種，是非常危險的病毒，會使人類換上致命腦炎，主要通過被傳染的蚊蟲叮咬而傳播給人類；西尼羅病毒1999年首次在美國爆發，感染者主要集中在紐約市，此後每年都會在美國東北部及南部爆發，22年來已導致全美近萬人死亡。

市衛生局26日表示，從4月蚊子季開始至今，全市尚未發現民眾感染西尼羅病毒的病例，但衛生局密切監控全市各區易滋養蚊子的水域，並展開滅蚊運動，將蚊子消滅在幼蟲階段。

此次噴藥滅蚊將採用直升機空灑滅蚊藥，時間從6月1日至3日，早上6時至傍晚7時，如遇惡劣天氣則改期至6月4日、7日和8日的同一時間段進行。

衛生局表示，空灑滅蚊藥的區域多是少人居住的水域及樹林覆蓋區，且噴灑的滅蚊藥是符合環保標準、對人類無害的，民眾無需擔心，也不用採取額外措施。

噴藥地點主要位於布碌崙郵編為11229、11234、11207、11236和11239區域；皇后區的11361 11362、11363、11364、11354、11356、11357、11691、11692、11413、11422、11430、11355和11365區域；布朗士的10464、10465和10475區域及史泰登島的10303、10311、10314、10309、10306、10308、10312、10305區域。

衛生局也提醒民眾，市民預防西尼羅病毒最簡單的作法，就是注意防蚊蟲叮咬，到植物多、水邊等易滋養蚊子的地方，要噴塗防蚊水、或穿長袖長褲等盡量減少暴露在外的皮膚；同時，衛生局也呼籲民眾發現滋生蚊子眾多的水坑、水灣，要及時撥打311報告，市府會立即派員滅蚊。

西尼羅病毒感染後的症狀跟流感類似，包括發燒、頭疼、肌肉痠痛和極度疲勞等；衛生局呼籲民眾被蚊蟲叮咬後、出現類似症狀，應立即就醫。

紐約市 美國 布朗士

上一則

亞當斯法拉盛競選造勢 百餘人風雨無阻支持

下一則

紐約疫情數字新低 65%成人已打疫苗

延伸閱讀

市議員參選人李真 獲顧雅明、霍頓背書

市議員參選人李真 獲顧雅明、霍頓背書

紐約市公共泳池、水上樂園、海灘重開 還你清涼一夏

紐約市公共泳池、水上樂園、海灘重開 還你清涼一夏
特殊高中錄取權轉紐約市 州眾議會再提案

特殊高中錄取權轉紐約市 州眾議會再提案
紐約市槍枝暴力嚴重 1晚8人中槍

紐約市槍枝暴力嚴重 1晚8人中槍
紐約地鐵站攻擊案頻傳 惡男毆人搶錢遭通緝

紐約地鐵站攻擊案頻傳 惡男毆人搶錢遭通緝

熱門新聞

該非洲裔男子將華裔通勤客推入軌道。(市警提供)

華裔通勤客突被推下地鐵 列車急剎 警通緝非裔男

2021-05-25 15:57
攻擊案件造成姜某額頭縫了14針。(記者張晨/攝影)

舊相識尋仇？紐約華男遭非裔推下地鐵 成羅生門

2021-05-26 10:34
紐約市26日可能出現雷暴天氣，根據氣象預測，這場雷暴將帶來強風、暴雨和甚至冰雹。(取自AccuWeather氣象網站)

狂風暴雨、冰雹雷電 或今襲紐約

2021-05-26 11:42
紐約皇后區一名75歲華裔老婦，遭到一名年輕男子攻擊，鼻梁被對方打斷。示意圖。(Photo by Gianandrea Villa on Unsplash)

75歲華婦當街被打斷鼻梁 紐約仇恨犯罪小組介入調查

2021-05-27 15:01
紐約每日新聞24日刊登的諷刺楊安澤的政治漫畫原版。(取自Bill Bramhall推特)

嘲諷楊安澤的漫畫挨轟 眼睛改大了

2021-05-28 11:12
紐約州推出的「精益求精通行碼」使用次數超過100萬次。(州長辦公室提供)

紐約疫苗通行碼 有效期增至365天

2021-05-23 06:04

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
佛州宴會廳遭人開槍逾20人死傷 歹徒乘車逃逸

佛州宴會廳遭人開槍逾20人死傷 歹徒乘車逃逸
傳英情報圈認為 武漢病毒實驗室外洩理論有可能

傳英情報圈認為 武漢病毒實驗室外洩理論有可能
一聲巨響 南加一華人家半個玻璃窗沒了 元兇原來是...

一聲巨響 南加一華人家半個玻璃窗沒了 元兇原來是...
幾近封城 明晚起離廣州旅客須持核酸檢測陰性證明

幾近封城 明晚起離廣州旅客須持核酸檢測陰性證明
FDA核准第3款新冠藥物 有助降低初期惡化風險

FDA核准第3款新冠藥物 有助降低初期惡化風險