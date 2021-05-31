紐約市6月1-3日 飛機灑藥滅蚊

紐約市衛生局將進行直升機空灑滅蚊。（美聯社）

盛夏蚊蟲季節到來，為防治經蚊蟲叮咬傳播的西尼羅病毒，紐約市 衛生局宣布將於6月1日至3日在皇后區、布碌崙(布魯克林)、布朗士 和史泰登島四區水域較多區域以飛機灑藥進行滅蚊；衛生局指出，此次空灑的滅蚊藥符合環保標準，對人體無害，但也提醒民眾屆時儘量避開空灑區域。

西尼羅病毒作為黃病毒(Flavivirus)的一種，是非常危險的病毒，會使人類換上致命腦炎，主要通過被傳染的蚊蟲叮咬而傳播給人類；西尼羅病毒1999年首次在美國 爆發，感染者主要集中在紐約市，此後每年都會在美國東北部及南部爆發，22年來已導致全美近萬人死亡。

市衛生局26日表示，從4月蚊子季開始至今，全市尚未發現民眾感染西尼羅病毒的病例，但衛生局密切監控全市各區易滋養蚊子的水域，並展開滅蚊運動，將蚊子消滅在幼蟲階段。

此次噴藥滅蚊將採用直升機空灑滅蚊藥，時間從6月1日至3日，早上6時至傍晚7時，如遇惡劣天氣則改期至6月4日、7日和8日的同一時間段進行。

衛生局表示，空灑滅蚊藥的區域多是少人居住的水域及樹林覆蓋區，且噴灑的滅蚊藥是符合環保標準、對人類無害的，民眾無需擔心，也不用採取額外措施。

噴藥地點主要位於布碌崙郵編為11229、11234、11207、11236和11239區域；皇后區的11361 11362、11363、11364、11354、11356、11357、11691、11692、11413、11422、11430、11355和11365區域；布朗士的10464、10465和10475區域及史泰登島的10303、10311、10314、10309、10306、10308、10312、10305區域。

衛生局也提醒民眾，市民預防西尼羅病毒最簡單的作法，就是注意防蚊蟲叮咬，到植物多、水邊等易滋養蚊子的地方，要噴塗防蚊水、或穿長袖長褲等盡量減少暴露在外的皮膚；同時，衛生局也呼籲民眾發現滋生蚊子眾多的水坑、水灣，要及時撥打311報告，市府會立即派員滅蚊。

西尼羅病毒感染後的症狀跟流感類似，包括發燒、頭疼、肌肉痠痛和極度疲勞等；衛生局呼籲民眾被蚊蟲叮咬後、出現類似症狀，應立即就醫。