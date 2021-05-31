冷空氣襲美東 國殤日長周末降雨低溫 創221年紀錄

長島瓊斯海灘飛行秀因天氣原因，原定國殤節周末的表演被迫取消，改在國殤日當天舉行；圖為美國空軍雷鳥飛行表演隊在28日預演。(中新社)

每年國殤日長周末通常是民眾迎接夏季開始之時，但今年，一場風暴席捲全國，給東岸地區帶來兩日的降雨以及比以往低約20度的氣溫。

長島 瓊斯海灘飛行秀 首度國殤日登場

不佳的天氣也導致大紐約地區最受歡迎的國殤日周末活動─長島瓊斯海灘(Jones Beach)貝斯佩吉飛行表演(Bethpage Air Show)，被迫取消原定周末兩天的表演計畫，改在31日登場，這將成為自2004年此飛行秀在瓊斯海灘舉辦以來，首次在國殤日當天表演。

長島瓊斯海灘飛行秀因天氣原因，原定國殤節周末的表演被迫取消，改在國殤日當天舉行；圖為美國空軍雷鳥飛行表演隊在28日預演。(中新社)

瓊斯海灘貝斯佩吉飛行表演去年因新冠疫情 而取消，隨著紐約疫情好轉、各項活動陸續重開，該飛行秀也計畫今年國殤日重返瓊斯海灘，民眾早已躍躍欲試。州府為控制人數，此次採取提前購票，開放購票後，周末兩日的入場券很快被搶購一空。

周五(28日)的飛行秀預演練習也吸引了超過4萬6000名民眾到場觀看；但周六、日兩天正式表演，因颳風和下雨而取消；飛行秀主辦方表示，雖然取消表演會讓很多人失望，但這是為了表演者和觀眾安全做出的決定。

紐約市 氣溫 比以往低20度左右

根據氣象報告，東北部很多地區在此周末氣溫都降到1800年代中期以來的同期最低；紐約市29日最高氣溫為54度，比以往的平均氣溫低20度左右。

州公園、娛樂及歷史保護辦公室(Office of Parks, Recreation and Historic Preservation)30日宣布，飛行秀將在31日國殤日上演。

「非常感謝所有合作夥伴、表演者和工作人員齊心協力，使周一的表演得以舉行」，該辦公室負責人庫利塞德(Erik Kulleseid)說，「很興奮能夠繼續延續以瓊斯海灘貝斯佩吉飛行表演來迎接夏天的傳統，向軍人和軍人家屬、以及為國服務者致敬」。

飛行表演的負責團隊表示，他們有信心，天氣將在周一中午前變好並如期表演。

瓊斯海灘飛行秀將於31日中午12時至下午3時舉行，表演者包括空軍雷鳥(Thunderbirds)和霹靂(A-10 Thunderbolt )飛行表演隊、陸軍金騎士(Golden Knights)跳傘隊、GEICO Skytypers飛行秀團隊，還有多個世界一流的民間團體和個人登場；持29日和30日停車入場券的民眾及醫護人員均可入場。更多信息及更新請訪問網站https://bethpageairshow.com。