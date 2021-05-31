那些華埠「新面孔 」 要讓受重創華埠成為「永存」

新冠疫情的重創，讓曼哈頓華埠一度陷入死寂，至今艱難復甦。（記者洪群超／攝影）

位於紐約市曼哈頓下城的百年華埠 ，是全美歷史最悠久、也曾是最繁華的華人 社區之一；但以2001年的九一一恐襲為拐點，遭重創的華埠一直在艱難復甦中，而2020年的新冠肺炎疫情 ，2021年開始的仇恨亞裔犯罪風潮，令華埠「屋漏偏逢連夜雨」。

根據信用卡公司萬事達卡(Mastercard)與亞美聯盟(Asian American Federation)合作、針對全市各個社區在2020年1月至9月間的消費行為進行調研結果顯示，華人社區受到的經濟衝擊也比其他社區嚴重，在疫情峰值過後，復甦速度也低於其他社區。

多災多難的一年，華社受到的打擊相比全市其他社區，更加慘重；而華社中「最年長」的華埠，面臨年輕一代遷出、人口老齡化嚴重、老店紛紛關門的現狀，更讓不少人感慨「華埠將死」。

然而，卻也有一批年輕華人，在這一年裡逆流而起，成為華埠社區這一年多來湧現的「新面孔」。他們或在閘門緊閉、街道一片蕭殺中重回華埠創業，期望成為新老傳承的橋樑；或一己之力為遭重創的華埠商家籌款，保留東山再起的火種；或在疫情至暗時刻一日不停救助社區，為耆老、低收入者提供餐餐熱食……

這些曾努力尋找歸屬感的華裔青年，於這多事之年裡，在華埠尋著了人生的目標，也悄然改變著百年華埠的樣貌，用自己微薄但又充滿熱忱之力，希望將「華埠將死」改寫為「華埠永存」。以下是他們中的一些故事。

（影音來源：記者張晨）

父母理解梁家浩(中)追逐夢想，服務華埠的心願。(記者張晨/攝影)

免費理髮挺華埠 梁家浩尋到「根」

2021年的5月，梁家浩在經營的「披露街12號」理髮店前和父母談笑風生，母親為他帶來餐盒，裝著在家煮好的家常飯菜，生怕兒子太忙而忘了吃飯；這家在新冠疫情期間推出「在華埠消費、獲免費理髮」活動的新店，讓才30歲的梁家浩與華埠老社區建立起從未有過的密切聯繫，也讓拋棄父母期待的白領工作、重回華埠開小小理髮店的他贏得父母的理解，也感受到「和根的親近」。

「我兒子很乖的。」梁媽媽是梁家浩口中典型的華裔「虎媽」，曾是他考上特殊高中、選擇會計師作為職業的推動者；30歲的梁家浩自小和父母、祖母擠在華埠小公寓裡，即便父母已搬出，他依舊住在這裡。

莫志聯疫情開始後為社區需要的民眾免費派餐。(記者張晨/攝影)

「華埠就是我的家，街頭巷尾，我閉著眼睛都能找到路。」梁家浩在華埠老居民紛紛遷出之際，卻選擇重返華埠開店，希望自己作為新血的注入，能為華埠振興出一份力，「我離經叛道地拋棄白領飯碗，改開理髮店，但這讓我感受到和父母、和華埠、和我的根從未有過的親近。」

創業時間不長就碰上疫情爆發，梁家浩是華埠疫情重擊、緩慢復甦的全程見證者和親歷者；而他在去年紐約市開始疫後重啟，允許理髮店開門經營後，推出了「只要在華埠任何一家店消費45元，就能免費理髮」的活動，希望能為疫情下一片蕭瑟的華埠帶來人流商機，也使他和華埠的老一輩建立起聯繫，「我感受到了自己的選擇被尊重、被認可，讓我更堅定地走下去。」

梁家浩說，作為華裔二代，他堅信「華埠永存」，因為這裡承載了太多移民故事和歷史；老一輩華人歷經千難萬險來到美國，尋求更好的生活，「若非他們辛勤栽樹，如今就沒有我們乘涼的機會。」

和大多數華裔孩子一樣，梁家浩從小最大的願望就是成為父母的驕傲；開店前，他做了六年會計師，在讓父母開心和追求自己想做之事間躊躇許久。

「我開店的初衷就是想要逃離能一眼望到頭的辦公室生活。」梁家浩說，沒想到因為疫情，因為這家小店，他和父母，和社區，甚至和作為華人的根的聯繫更加緊密了，因為不同世代之間開始嘗試理解、幫助、認同，「這在疫情以前是天方夜譚」

梁家浩說，與社區共同復興，是疫情後開店的新目標，「並不需要定義如今的情形是好是壞，所有事情只是跟著時代前進而已，而我們能做的也只是在這個跟著前進的洪流中，找到節奏和方向。」

茹聰發起「為華埠奔跑」連續多次單日慢跑超12小時為社區籌款。(茹聰提供)

為華埠奔跑 茹聰傳承華人榮耀

作為布碌崙(布魯克林)公園坡(Park Slope)一家美式餐廳的主廚，30歲的茹聰(Leland Yu)雖已是第四代移民，但華人的文化始終對他影響深遠；去年疫情開始後，熱愛跑步的他發起「為華埠奔跑」(Run for Chinatown)，多次單日跑步超過12小時，為華社小商業籌款數萬元。

作為主廚的這家餐廳去年一度因疫情而永久關閉，茹聰利用外賣平台的大火推陳出新，帶著創新中餐，重新讓這家原本主營美式餐點的餐廳重返食客視野。

茹聰出生在曼哈頓華埠，雖然到他已是第四代移民，但他表示，身體裡始終流淌的是華人的血液；他也曾按部就班，照著華人家庭「乖孩子」的成長路線走，「我也是特殊高中的學生啊！但大學畢業後，我卻從未有過朝九晚五的工作經歷，那不是我想做的。」

新冠疫情開始後，他開始以擅長和熱愛的跑步來幫助社區，多次單日跑步超過12小時，為華埠的小商家籌款超過5萬元，幫助其從新冠疫情造成的經濟打擊中恢復；他在日前還再度跑步，為在反亞裔仇恨犯罪風氣中建起、自發保衛社區的華埠街道巡邏隊(Chinatown Block Watch)籌款；30日他再次為華埠奔跑籌款，路線橫跨曼哈頓華埠及皇后區、布碌崙的華人聚居社區。

茹聰在布碌崙的餐廳中受訪。(記者張晨/攝影)

茹聰說，母親作為一名教師，一直希望自己能擁有一份穩定的工作和安穩的生活，「我很愧疚，因為我最大的心願就是成為她的驕傲。」但他也說，「因為疫情，她也開始嘗試理解我和尊重我的選擇，上次她來店裡喝了我的湯，第一次誇讚說好，這是我從未聽過的。」

茹聰的曾祖父是二戰老兵，近期也被授予「二戰華裔老兵國會金質獎章」；他也說，自己從未忘根，疫情帶來的各種衝擊也讓自己這樣的華裔年輕一代挺身而出，沿著祖輩們開闢的道路和傳承的榮耀，繼續為華埠做貢獻。

莫志聯從2020年4月起每日晚7時準時派餐，風雨無阻一直持續至今。(莫志聯提供)

小店面派數萬餐食 莫志聯勇擔責任

「和一年前相比我更有自信了。」華埠勿街的「46號美食店」經理莫志聯說；在紐約市新冠肺炎疫情最黑暗時刻的2020年4月，華埠長達月餘空無一人的街區和緊閉的商鋪中，唯有46號美食店開著門，門口擺放兩張桌子，一個派飯，一個派涼茶，櫥窗上還貼著「為警察、醫護等一線員工提供免費茶點咖啡」的海報。

疫情襲擊紐約的至暗時刻，年僅27歲的莫志聯風雨無阻、日日派送免費熱餐，獲得民選官員、好萊塢明星等各界關注，援手和愛心捐助也多方而來，參與到準備餐點的義工也越來越多，讓原本只有小小店面的46號美食店，能在疫情期間累積為華埠低收入民眾送出近8萬份急需的餐食。

原本在接受採訪時都腼腆的他，名字也登上了各類媒體頭條；他也參與「點亮唐人街」等助力華埠復甦的活動，在市長白思豪(Bill de Blasio)等政客到訪華埠時出面向他表達社區需求，為華埠發聲成了他一份新的責任。

梁家浩疫情前在店內為男童理髮。(梁家浩提供)

2021年4月派餐一周年的活動上，州檢察長詹樂霞(Letitia James)、州眾議員牛毓琳等各界嘉賓都來到這個小小的店鋪，再攜手為社區派出500個餐盒、口罩、洗手液、礦泉水和蛋糕；幫莫志聯派餐的志願者也來自各行各業，表示是看到他在華埠堅持的善舉，或通過寫郵件，或通過社交媒體，或直接上門，為他幫助社區的舉動出錢出力，「這一年我結識了許多一輩子的朋友。」他説。

如果不是因為疫情，才27歲的莫志聯其實是個無憂無慮的大男孩，喜歡收集遊戲卡，看星球大戰和哈利波特；而去年3月父親因病去世，不到一月後他開始為社區派餐，「我做得不夠好，但我從沒有放棄過，我覺得我能做的還有很多。」作為家中獨子，疫情時因每天與外界接觸，也讓他鮮少回家看望母親。

「他心很善的。」莫志聯的媽媽看到兒子過去一年的成績說，「我只求他平平安安，不要吃很多苦，他開心我就知足了。」

作為「華埠新面孔」的一分子，他說自己明白了無法令所有人滿意，「但依舊會不忘初心，認真出發。」

作為中華公所的中文秘書，唐藝是華埠老僑團中少見的年輕面孔。(記者張晨/攝影)

老僑團的新面孔 唐藝致力跨世代鴻溝

位於曼哈頓華埠勿街的紐約中華公所已有百餘年歷史，是華人社區老僑團的「龍頭」，而年僅33歲的公所中文秘書唐藝，是其中少有年輕面孔，疫情期間派餐、協調疫苗接種等大大小小的社區服務活動上，都有她忙碌的身影。

唐藝2003年才與家人從中國湖北移民來美，並一直居住在紐約；作為「華埠新面孔」，她表示鮮少有年輕人能真正感知老社區的力量，老一輩人移民奮鬥的經歷和積攢的智慧，有時卻成了和下一代人交流的鴻溝，但若真心花時間和他們共事、成為他們之中的一員，「就學會慢下腳步，學會感恩。」

2020年3月新冠疫情爆發，公所不得不叫停了社區服務；封城開始後，許多華裔耆老無力出門採買食物，一日三餐成為了最大的難題；唐藝表示，那時公所開始了社區的派餐服務，為的就是為了能讓老人們能吃上熱飯。

「疫情最嚴重的時候，我們派了連續36天飯。」她說，就是這短短的36天，讓她看到了世間冷暖，回顧過去一年，唐藝表示自己更加懂得感恩：「記得有一個華人老奶奶，得知公所派餐，每日都從堅尼路轉進勿街在人群中排隊，我注意到她，因為她走得太費力了，短短幾百米，就一步三歇腳，接連幾天都是如此。」

當她拿著盒飯走近老人並告訴她「明天起不用排隊了，你就站在街角朝我揮揮手，我看到就拿來個你」時，唐藝注意到她的小便處於失禁狀態，身上有一股異味。

「因為連結社區，我真實感到了人生的無常和短暫，當親眼看到並經歷時的那種震驚和痛楚，是無法用語言形容的。」她說。

中華公所主席于金山說，年輕的唐藝已是公所最得力的助理，既果斷又有耐心，在解決問題、服務社區上貢獻年青一代的力量。

唐藝說因找不到志願者，不得不發動家人一起為派餐。(唐藝提供)

採訪側記

我和這四位年輕人從相識到熟識都發生在2020年，在每個人談到過去一年成長的時候都在說，「因為疫情，讓我更加了解自己、了解家人、了解了自己的本源。」

作為80、90後的年輕一代，活在當下、跳出定義成了我們這代人最大的特徵，或許父母漸漸老去，開始理解或明白無法再左右我們的想法；當災疫來臨時，這些平日長輩覺得「吊兒郎當」的年輕人一下變得熱血起來，採訪時他們異口同聲，「之前走一步看一步的生活和工作一下子變得有意義以來，明白了不再等待而是立刻行動。」

因為日報的工作，我曾多次採訪他們，但每次因角度不同、字數有限，很難將想說的說完；過去一年，我們或在社區中常常碰到，或因為工作一直保持聯絡，亦或從未謀面但卻在社交媒體上成了朋友，第一次見面時說的竟是「好久不見」，而不是「很高興認識你」。

此次採訪更像是一次親密的對談，他們在鏡頭前講述父母的故事，幼時的趣事，不時大笑，不時落淚，讓我有機會更了解他們，他們也更願意敞開心扉回顧過去的自己，暢談未來的希望。

5月是「亞太裔传统月」，新冠和反亞裔仇恨犯罪成了2021年初夏的熱詞，各類針對亞裔的攻擊和歧視案件鋪天蓋地，作為記者每日也不免乏累，故採寫此篇專題，總結在這逢人就是故事的一年裡，記錄一批華裔年輕人中的幾個代表，如何在延續曼哈頓這個屹立百年的老社區，與之共同成長。