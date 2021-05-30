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完全接種者進影院不需戴口罩 紐約州7天陽性率降至最低

記者金春香╱紐約報導
連鎖電影院線AMC、Regal和Cinemark不再要求完全接種新冠疫苗者進入影院觀影時佩戴口罩。（美聯社）
連鎖電影院線AMC、Regal和Cinemark不再要求完全接種新冠疫苗者進入影院觀影時佩戴口罩。（美聯社）

州府29日數據顯示，紐約州七天平均新冠病毒檢測陽性率降至0.73%，是疫情爆發以來最低；美國多家電影院線日前宣布，完全接種疫苗者進入影院觀影不需戴口罩，未完全接種者只能在進食和喝水時才能摘除口罩，不過這些影院仍鼓勵大家繼續戴口罩。

根據州府數據，全州單日陽性率為0.62%，七天平均陽性率為0.73%，是疫情爆發以來最低，且已經連續54天呈下降趨勢，此前最低值為去年8月24日的0.75%。

州內新冠住院人數降至1143人，是去年10月31日以來最低值；新增死亡12例。

紐約市七天平均陽性率降至0.57%，是州內所有地區中第二低，紐約州南部(Southern Tier)陽性率最低，僅為0.52%，長島為0.62%。紐約市內陽性率最低的地區為曼哈頓，僅為0.37%，史泰登島較高，為0.85%。

根據霍普金斯大學統計的疫情數字，全美幾乎所有州的新冠新增病例數字與一周前相比都下降5%以上，全國範圍內看，陽性率和死亡數字都持續下降。

州長葛謨(Andrew Cuomo)表示，紐約疫情相關數字趨勢在朝正確方向發展，已經達到疫情以來最低，並繼續持續下降，這離不開所有人的努力，他鼓勵還未接種者盡快施打疫苗。

截至29日，州內56.3%的18歲以上成人完全接種，64.9%完成至少一劑接種；紐約總人口中，45.3%完全接種，53.3%完成至少一劑接種。

連鎖電影院線AMC、Regal和Cinemark日前都發布聲明，表示跟隨聯邦疾病管制暨預防中心(CDC)發布的完全接種疫苗者在公共場所不需戴口罩的指南，更新影院內的戴口罩規定。

三家連鎖院線表示，CDC頒布已完成新冠疫苗接種者可恢復正常生活，在室內外無需佩戴口罩的新指南後，他們也向公共衛生專家聽取建議，最終決定除了州府和地方仍要求戴口罩的地方，其他地區影院內完全接種者不需戴口罩，未完全接種者除進食外要全程戴口罩，電影院員工也需要戴口罩。

紐約市電影院於3月5日起以25%客容量重開，5月19日恢復100%客容量；不過AMC表示，對於未完全接種疫苗的觀眾，會繼續維持間隔座位等安全防疫設施。

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