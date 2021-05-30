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耆老告紐約市府 要求老人中心重開

記者金春香／紐約報導
市老人局表示，目前仍有36%的65歲以上紐約居民未完成疫苗接種，因此仍未考慮重開老人中心。（Getty Images）
市老人局表示，目前仍有36%的65歲以上紐約居民未完成疫苗接種，因此仍未考慮重開老人中心。（Getty Images）

紐約市老人中心自新冠疫情爆發以來已經關閉一年多，目前市府仍未給出重開日期；一名居住在曼哈頓上城的75歲耆老日前將市老人局告上法庭，希望法官下令，要求老人中心重開。

根據市府數據，全市65歲至74歲群體中，69%已經完全接種，75歲至84歲群體中，63%完全接種，85歲以上群體中則有49%完全接種。

居住在曼哈頓上城華盛頓高地(Washinton Heights)的老人Daniel Lipsman日前將市老人局告上紐約南區聯邦法院；他表示，自己數月來一直耐心等待，並給老人局打了多次電話詢問重開時間但都無果，在接受紐約郵報採訪中，Lipsman說，「你要求我打疫苗，沒問題，但打完後為什麼不能讓我和其他同樣已經接種的朋友坐在一起社交？」

Lipsman表示，政府允許美甲店、美髮店、酒吧和餐廳全面重開，如今只有老人中心仍大門緊閉，沒有獲得重開許可，完全不合理。

老人局對此表示，目前仍有36%的65歲以上紐約民眾沒有完全接種，極易被病毒感染的年長者的安全與健康，是他們做出任何下一步決定的首要考慮因素。

紐約市老人中心不僅未社區長者提供照顧，也是長者、特別是獨居長者日常社交、學習和娛樂的主要場所。

日前多名市長參選人都要求市府盡快重開老人中心，前市清潔局局長賈西亞(Kathryn Garcia)本月中旬造訪曼哈頓華埠麥迪臣社區中心耆英會，與紐約中華公所主席于金山一同要求重開老人中心。

華裔紐約市長參選人楊安澤、市議會老人委員會主席陳倩雯也於本周在曼哈頓下城舉行集會，呼籲市府立刻重開全市的老人中心，配合全市的經濟重啟。

紐約市 老人中心 曼哈頓

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