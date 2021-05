紐約州府口罩令 民間團體籲恢復

多團體致信葛謨要求重新考慮是否鬆綁口罩。(記者金春香/攝影)

十多個工會和團體日前致信州長葛謨(Andrew Cuomo)和州衛生廳廳長扎克(Howard Zucker),敦促他們重新考慮鬆綁口罩 令,指出州府允許民眾在室內不戴口罩,很可能會讓這些地方工作的員工置於極易被感染的險境。

零售、批發和百貨公司工會(Retail, Wholesale and Department Store Union)、移民權益團體「造路紐約」(Make the Road New York)、紐約法律援助處(Legal Aid Society)等共同致信州府,指出理解民眾渴望重返正常生活的心情,他們各自組織的成員也在疫情 期間遭受重創,當然希望盡快恢復到疫情前的生活,然而現在還未到完全解除戒備的時候。

信中指出,這些組織的成員大多在極易被感染的環境下工作,一旦一定數量仍未接種的民眾不戴口罩進入商場、餐館等地方,那麼在這些地方工作的員工就會很容易被感染,「現在還不是將疫情期間吸取的教訓全盤扔掉的時候,保證民眾繼續在室內佩戴口罩,能夠保證感染率繼續下降。」

隨著紐約疫苗接種數字的不斷增加,以及聯邦疾病防治中心(CDC)放鬆口罩規定,紐約州 從本月19日起也開始全面執行CDC鬆綁口罩規定的建議,完全接種的民眾在絕大多數室內外場所可不戴口罩、不保持社交距離,但在公共交通、養老院、遊民所、監獄、學校和醫療機構等聚集場所仍須戴口罩。

紐約市長白思豪(Bill de Blasio)也表示,如果無法確定身處的場所是否所有人都打了疫苗,建議民眾保持謹慎,繼續戴口罩;目前市府雇員上班時都仍必須戴口罩,州參眾兩會開會期間所有議員和工作人員也都需戴口罩。

紐約州曾是全美第一個執行口罩令的州,過去一年時間內,州府和市府都在不斷強調佩戴口罩的重要性,民眾執行程度較他州也更高。

根據CDC建議,已接種人士在餐廳、商場、辦公室、健身房、髮廊等室內場所,都可不戴口罩,但私營場所也可在此基礎上制定其他的防疫規定。