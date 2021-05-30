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紐約州府口罩令 民間團體籲恢復

記者金春香／紐約報導
多團體致信葛謨要求重新考慮是否鬆綁口罩。（記者金春香／攝影）
多團體致信葛謨要求重新考慮是否鬆綁口罩。（記者金春香／攝影）

十多個工會和團體日前致信州長葛謨(Andrew Cuomo)和州衛生廳廳長扎克(Howard Zucker)，敦促他們重新考慮鬆綁口罩令，指出州府允許民眾在室內不戴口罩，很可能會讓這些地方工作的員工置於極易被感染的險境。

零售、批發和百貨公司工會(Retail, Wholesale and Department Store Union)、移民權益團體「造路紐約」(Make the Road New York)、紐約法律援助處(Legal Aid Society)等共同致信州府，指出理解民眾渴望重返正常生活的心情，他們各自組織的成員也在疫情期間遭受重創，當然希望盡快恢復到疫情前的生活，然而現在還未到完全解除戒備的時候。

信中指出，這些組織的成員大多在極易被感染的環境下工作，一旦一定數量仍未接種的民眾不戴口罩進入商場、餐館等地方，那麼在這些地方工作的員工就會很容易被感染，「現在還不是將疫情期間吸取的教訓全盤扔掉的時候，保證民眾繼續在室內佩戴口罩，能夠保證感染率繼續下降。」

隨著紐約疫苗接種數字的不斷增加，以及聯邦疾病防治中心(CDC)放鬆口罩規定，紐約州從本月19日起也開始全面執行CDC鬆綁口罩規定的建議，完全接種的民眾在絕大多數室內外場所可不戴口罩、不保持社交距離，但在公共交通、養老院、遊民所、監獄、學校和醫療機構等聚集場所仍須戴口罩。

紐約市長白思豪(Bill de Blasio)也表示，如果無法確定身處的場所是否所有人都打了疫苗，建議民眾保持謹慎，繼續戴口罩；目前市府雇員上班時都仍必須戴口罩，州參眾兩會開會期間所有議員和工作人員也都需戴口罩。

紐約州曾是全美第一個執行口罩令的州，過去一年時間內，州府和市府都在不斷強調佩戴口罩的重要性，民眾執行程度較他州也更高。

根據CDC建議，已接種人士在餐廳、商場、辦公室、健身房、髮廊等室內場所，都可不戴口罩，但私營場所也可在此基礎上制定其他的防疫規定。

口罩 紐約州 疫情

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