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稱「中國武漢病毒」逐房客 史島律師或被吊銷執照

記者金春香／紐約報導

新冠疫情期間一名史泰登島房地產律師被揭至少35次在驅逐房客的法庭文件中，將新冠病毒稱為「中國武漢病毒」，州府人權部門和州務卿辦公室日前宣布將展開調查，若查明該律師將這一稱呼用在逼遷過程中的行為是在騷擾和恐嚇亞裔租客，將吊銷其執照。

去年11月，州法院系統要求發給租客的驅逐令內必須包含一條內容，就是告訴他們在紐約州，租客有權依據「新冠病毒緊急狀態」捍衛自身權利；然而據舉報，位於史泰登島、專門代表房東給租客發放驅逐令的律師Nichole E. Lee在35個驅逐案件中，將「新冠病毒緊急狀態」描述為「中國武漢病毒緊急狀態」，這35個驅逐令最終都被法院撤銷。

紐約州人權法禁止房東的法律代表因租客的族裔和國際而對其加以恐嚇或歧視，州府人權辦公室代理負責人Johnathan Smith表示，紐約州法庭不允許任何形式的偏見和恐嚇，紐約民眾被仇恨言論攻擊必須勇敢講出，人權部門定會採取行動保護租客免受歧視，給予法律保護，並對試圖歧視和恐嚇他人者給予法律制裁。

州務卿羅莎多(Rossana Rosado)表示，其部門定會嚴格依照州法對律師執照持有者進行監督，會與人權部門共同全面對該事件進行調查。

州長葛謨(Andrew Cuomo)本月初簽署法案，將疫情期間紐約州禁止住宅和商業逼遷的命令延長至8月31日，繼續為因新冠疫情而出現財務困難租戶帶來喘息之機。

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