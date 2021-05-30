吃熱狗大賽 國慶日重返康尼島 開放粉絲現場觀戰

康尼島「Nathan's國際吃熱狗大賽」今年將恢復在戶外舉行；圖為往年舉行的大賽盛況。(本報檔案照)

布碌崙(布魯克看)康尼島國慶日傳統活動「Nathan's國際吃熱狗大賽」，去年受到新冠疫情 影響，主辦方在未公布地址的場所未帶觀眾舉行；今年疫情緩和，主辦方宣布將7月4日將恢復此傳統盛會，如期在戶外舉行，粉絲闊別一年可以再親臨現場，為參賽者加油打氣。

Nathan's熱狗店自1916年在康尼島開業，隨著店鋪越開越大，在當地也越來越有名，其夏天每年舉行的吃熱狗大賽，已成為紐約 乃至全美國慶日的重要活動，每年主辦方都在總店門口搭建舞台，吸引上萬紐約客和各地遊客觀看，並有電視直播，盛況不輸體育賽事；數十名參賽選手以男女分組，在十分鐘內看誰能吞下最多的熱狗，就能抱走大獎。

去年受到疫情，主辦方首次未公開舉辦比賽，僅在一處保密室內場所內舉行，只有媒體受邀出席報導，沒有現場觀眾；去年男子和女子組冠軍是已蟬聯多年的加州「大白鯊」切斯納(Joey Chestnut)和日裔須藤美貴(Miki Sudo)，二人都打破自己的紀錄，其中切斯納以75個熱狗第13次加冕大胃王，須藤美貴也以48個半熱狗刷新女子組紀錄。

今年疫情好轉，主辦方日前宣布，吃熱狗大賽會在往年場地恢復舉行，觀眾屆時也可到場觀戰，重現往年熱鬧氣氛；切斯納也已確定參賽，表示「這就是我的超級盃 ，我等不及要回到紐約，以從前傳統的方式來比賽」。

「Nathan's吃熱狗大賽是比NBA、超級盃都更歷史悠久的比賽。」職業大胃王聯盟(Major League Eating)共同發起人Richard Shea表示，該賽事已是國慶日的象徵，等不及要在戶外與粉絲見面。

欲參加現場活動的民眾，可登錄MajorLeagueEating.com預約免費票，數量有限、先到先得；此外民眾也可通過ESPN電視台的現場轉播，在家收看直播。