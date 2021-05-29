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LIRR明年延至大中央車站

記者金春香／紐約報導
大中央車站將增設長島鐵路火車線，圖為曼哈頓中城東側的地下施工現場。(路透)
大中央車站將增設長島鐵路火車線，圖為曼哈頓中城東側的地下施工現場。(路透)

州長葛謨(Andrew Cuomo)日前宣布，耗資110億元的大中央車站(Grand Central Terminal)東城通道(East Side Access)土木工程完工，明年將增加多條長島鐵路(LIRR)火車線，以進一步便捷曼哈頓和長島間的通勤，目前所有長島鐵路線都只通往賓州車站(Penn Station)。

葛謨表示，預計明年開通的大中央車站長島鐵路線，是長島鐵路100多年來首次擴建，也是1950年來美國歷史上最大的全新火車站台建設工程，面積達35萬平方呎，「公共交通能夠拉動經濟」；他也指出，此新項目的建成時間非常關鍵，如今紐約正在迎接疫情後越來越多員工返回工作場所。

大中央車站位於公園大道(Park Avenue)的下方將設立全新地下大廳，專門接待搭乘長島鐵路的乘客，包括四個乘客站台，可在同一時間容納八輛火車停靠，每小時內能保證24輛火車停靠。

大中央車站長島鐵路線開通後，能夠承載更多通勤人員，並能夠有效減少每輛火車上的承載人數，同時也能釋放一定空間給開往賓州車站的美國鐵路(Amtrak)和新州火車(NJ Transit)。

大中央車站將增設長島鐵路火車線，圖為曼哈頓中城東側的地下施工現場。(路透)
大中央車站將增設長島鐵路火車線，圖為曼哈頓中城東側的地下施工現場。(路透)
大中央車站將增設長島鐵路火車線 ，便捷長島乘客出勤。（記者金春香／攝影）
大中央車站將增設長島鐵路火車線 ，便捷長島乘客出勤。（記者金春香／攝影）

長島鐵路 中央車站 美國

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