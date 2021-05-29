紐新116億元鐵路隧道 獲批

紐新間116億元鐵路隧道獲聯邦批准，將成為東北部鐵路運輸關鍵。（記者金春香／攝影）

聯邦28日批准耗資116億元、位於紐約 和新州 間的鐵路隧道修建項目，預計需要六至七年才能完成，將成為東北地區鐵路運輸的關鍵。

該項目是「閘道計畫」(Gateway Project)在紐約地區增加鐵路承載能力的一部分，早在十年前，紐約和新州之間計畫修建第二條鐵路隧道，三年前完成修建項目的環境評估，但在前總統川普執政期間，該項目一直未獲批准。

聯邦運輸部28日批准了連結紐約和新州的哈德遜河隧道(Hudson River tunnel)項目，保證該項目的設計與工程施作，並為該項目獲得所需的聯邦撥款鋪路。

運輸部長布塔朱吉(Pete Buttigieg)表示，紐新鐵路 隧道修建項目對東北地區，乃至整個國家來說都是巨大進步，這些隧道將連接眾多人、工作和企業，「如今我們需要確保提供資金，在東北地區和全國各地建立領先全球的基礎設施。」

新州州長墨菲(Phil Murphy)也表示，這是一個重要里程碑。

現有隧道已有110多年歷史，牆壁坍塌，信號不佳，線路老舊，非常容易出現問題和延誤；2012年珊迪颶風更是加速隧道的惡化，每年鐵路公司都需花費巨資維修隧道，保持其運行。

哈德遜河隧道新項目會與現有隧道平行建造，火車會在哈德遜河下方通行，一旦建成，現有隧道將停止使用，進行全面檢修，估計需要兩年時間，所需18億元資金將來自聯邦的116億元撥款；之後兩條隧道可以同時投入使用，以容納更多火車通行，便捷民眾在新州和紐約間通行。