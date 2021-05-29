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1張圖看疫情：全美逾50.1%民眾 已接種第1劑疫苗

台單日21死創新高 新增486例確診

紐約州陽性率降至9個月最低…打疫苗贏500萬 延一周

記者金春香／紐約報導
民眾在大中央車站臨時接種點排隊注射疫苗。（州長辦公室提供）
民眾在大中央車站臨時接種點排隊注射疫苗。（州長辦公室提供）

州府28日數據顯示，紐約州單日新冠病毒檢測陽性率降至0.59%，是去年8月27日陽性率0.65%之後的最低值；州長葛謨(Andrew Cuomo)當日宣布，為鼓勵更多人打疫苗，將延長「疫苗刮刮樂」(Vax & Scratch)活動，5月31日至6月4日前往十個州府指定接種站打疫苗，就有機獲得最高500萬元彩金。

根據州府數據，州內七天平均陽性率為0.76%，是去年8月29日以來最低值，連續53天下降；州內住院人數降至1169人，是去年11月1日以來最低值，新增死亡11例。

葛謨表示，過去一年是所有紐約人的努力，幫助紐約即將戰勝疫情，隨著夏天到來，開始迎接新常態，目前紐約州雙軌並行，一邊提出更多激勵措施鼓勵疫苗注射，一邊消除人們的藉口或恐懼，要完全戰勝疫情最有效的方式就是接種疫苗。

葛謨一周前推出「疫苗刮刮樂」，包含13個等級的彩金，頭獎500萬元，最低也有20元，從24日至28日在十個指定州府接種點打疫苗的18歲以上成年人，都有機會贏得彩金。

葛謨28日宣布再於十個接種站繼續「疫苗刮刮樂」，除了賈維茨中心(Javits Center)疫苗站外，其餘九個站跟上周不同，可登錄https://tinyurl.com/3btjcea4查詢地點；18歲以上民眾在5月31日至6月4日，每日上午8時至晚7時期間到州府指定的這十個地點接種疫苗，都有機會獲得20元至500萬元的彩金，機率為九分之一。

國殤日假期來到，預計民眾出行數量較去年有大幅度增加，葛謨宣布從28日(周五)至6月1日(周二)，州警和地方警察將聯手加強巡邏，打擊酒駕和魯莽駕駛，司機可在路上看到酒駕臨檢點(sobriety checkpoint)和明顯增加的警力，應嚴格遵守喝酒不開車的規定，確保自身和他人安全。

根據奧伯尼州立大學交通安全管理研究機構的數據，2019年，酒駕導致全州251人死亡、5151人受傷，另有258人因司機嗑藥駕駛發生車禍身亡；2020年的國殤日長周末，州警在全州逮捕了203名酒駕的司機，開出8907張罰單，調查了457起致傷車禍。

州府延長十個接種站的「疫苗刮刮樂」活動時間，其中之一是賈維茨中心(Javits ...
州府延長十個接種站的「疫苗刮刮樂」活動時間，其中之一是賈維茨中心(Javits Center)疫苗站。(美聯社)

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