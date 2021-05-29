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1張圖看疫情：全美逾50.1%民眾 已接種第1劑疫苗

台單日21死創新高 新增486例確診

公共海灘全開 可現場打疫苗

記者張晨／紐約報導
布碌崙的康尼島海灘。(Getty Images)
布碌崙的康尼島海灘。(Getty Images)

紐約市八個公共海灘今(29日)起開放至9月12日(周日)，每日上午10時至下午6時有救生員值班時段，民眾可下海游泳，而且民眾沙灘休時可順便接種疫苗

紐約市長白思豪(Bill de Blasio)與市公園局局長西弗爾(Mitchell J. Silver)29日宣布公共海灘開放的消息；「炎熱的夏天已經到來，隨著海灘開放，紐約市又向恢復疫前生活邁進了一步。」西弗爾表示，希望每個人都能夏季享受公共海灘，但安全第一，從上午10時到下午6時有救生員值班時，民眾才能在指定區域游泳，其餘時間禁止下海游泳。

市衛生局長喬克西(Dave Chokshi)則表示，國殤日長周末是放鬆心情結伴出遊的好時機，但不要忘記，接種疫苗才是持續減緩病毒傳播的最有效手段，這個夏天民眾可在沙灘休閑時順便接種疫苗。

全市將開放的八個海灘包括布朗士果園海灘(Orchard Beach)、布碌崙(布魯克林)的康尼島海灘(Coney Island Beach)、曼哈頓海灘(Manhattan Beach)、皇后區洛克威海灘(Rockaway Beach)、史泰登島的迷德蘭海灘(Midland Beach)、南海灘(South Beach)、雪松林海灘(Cedar Grove Beach)以及沃爾夫海灘(Wolfe's Pond Beach)。

海灘容客量不受限制，但室內場所將繼續要求民眾配戴口罩，並遵守保持社交距離的防疫措施。

此外，白思豪公布公校七天平均陽性率，持續保持在0.13%的低點，宣布學校體隊將正式恢復室內比賽，但場外觀眾仍不能進場，室內比賽僅限參賽人員、教練員及比賽重要相關者。

今年4月，一些在疫情期間被叫停的「高風險」團體體育項目，如籃球、排球和摔角等逐漸恢復賽程，但因為防疫顧慮，限制在室外進行；市教育局28日表示，室內體育賽事，但仍禁止觀眾入場，且場內人員必須配戴口罩。

紐約市 游泳 疫苗

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