法拉盛反仇亞義演 5月30日用音樂傳達愛

啓揚社區中心將舉行反仇恨亞裔慈善義演，用藝術支持亞裔社區，前排中為甘台甯，前排左二為羅維宗。(記者朱蕾／攝影)

法拉盛 啓揚社區中心將於30日在法拉盛舉行「溫馨五月，愛與團結，反仇恨亞裔 慈善義演」，不同族裔的音樂家、舞蹈家登台獻藝，用藝術支持亞裔社區，呼籲各族裔團結；義演同時為「停止亞裔仇恨、建設美好社區」的行動籌集善款。

啓揚社區中心聯合主席羅維宗表示，近幾個月紐約很多地區舉行反對仇恨亞裔的集會遊行 ，亞裔社區還可通過多種方式發聲；「此次音樂義演團結多方力量，用藝術傳達愛，感謝音樂人的參與與支持」。

啓揚社區中心創辦人甘台甯表示，此次慈善義演籌得善款均用於保護社區，包括為民間巡邏隊(Public Safety Patrol)的步行巡邏義工購買醒目背心、無線對講機等基本安全設備，以及巡邏民用汽車需要配備的巡邏燈和標誌，幫助義工更好且安全地執行巡邏任務。

此外，啓揚活動中心將與基石泰拳(Cornerstone Thai Boxing)合作，為社區民眾舉辦自我防衛培訓系列課程，愛心人士捐贈50元善款，便能資助一名居民免費參加兩次課程，並獲得便攜報警器、胡椒噴霧等自我防衛工具。

甘台甯說，「我們必須團結起來，消除仇恨和歧視。」

法拉盛市議員參選人尹導表示，「仇恨亞裔犯罪已經到了令人髮指的程度，感謝啓揚社區中心致力服務社區，舉辦慈善義演是好方式，音樂、舞蹈無國界，用藝術傳播愛和力量」；尹導還呼籲亞裔民眾積極投票、參與公共事務，以發揮影響力。

「溫馨五月，愛與團結，反仇恨亞裔慈善義演」將於30日(周日)下午2時至3時30分在啓揚中心上演，地址：法拉盛41大道133-29號1樓，演出在啓揚中心的YouTube頻道上同步直播。了解義演更多信息或捐款支持可至網站https://bit.ly/3oWIuOf。