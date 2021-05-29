我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖看疫情：全美逾50.1%民眾 已接種第1劑疫苗

台單日21死創新高 新增486例確診

法拉盛反仇亞義演 5月30日用音樂傳達愛

記者朱蕾／紐約報導
啓揚社區中心將舉行反仇恨亞裔慈善義演，用藝術支持亞裔社區，前排中為甘台甯，前排左二為羅維宗。(記者朱蕾／攝影)
啓揚社區中心將舉行反仇恨亞裔慈善義演，用藝術支持亞裔社區，前排中為甘台甯，前排左二為羅維宗。(記者朱蕾／攝影)

法拉盛啓揚社區中心將於30日在法拉盛舉行「溫馨五月，愛與團結，反仇恨亞裔慈善義演」，不同族裔的音樂家、舞蹈家登台獻藝，用藝術支持亞裔社區，呼籲各族裔團結；義演同時為「停止亞裔仇恨、建設美好社區」的行動籌集善款。

啓揚社區中心聯合主席羅維宗表示，近幾個月紐約很多地區舉行反對仇恨亞裔的集會遊行，亞裔社區還可通過多種方式發聲；「此次音樂義演團結多方力量，用藝術傳達愛，感謝音樂人的參與與支持」。

啓揚社區中心創辦人甘台甯表示，此次慈善義演籌得善款均用於保護社區，包括為民間巡邏隊(Public Safety Patrol)的步行巡邏義工購買醒目背心、無線對講機等基本安全設備，以及巡邏民用汽車需要配備的巡邏燈和標誌，幫助義工更好且安全地執行巡邏任務。

此外，啓揚活動中心將與基石泰拳(Cornerstone Thai Boxing)合作，為社區民眾舉辦自我防衛培訓系列課程，愛心人士捐贈50元善款，便能資助一名居民免費參加兩次課程，並獲得便攜報警器、胡椒噴霧等自我防衛工具。

甘台甯說，「我們必須團結起來，消除仇恨和歧視。」

法拉盛市議員參選人尹導表示，「仇恨亞裔犯罪已經到了令人髮指的程度，感謝啓揚社區中心致力服務社區，舉辦慈善義演是好方式，音樂、舞蹈無國界，用藝術傳播愛和力量」；尹導還呼籲亞裔民眾積極投票、參與公共事務，以發揮影響力。

「溫馨五月，愛與團結，反仇恨亞裔慈善義演」將於30日(周日)下午2時至3時30分在啓揚中心上演，地址：法拉盛41大道133-29號1樓，演出在啓揚中心的YouTube頻道上同步直播。了解義演更多信息或捐款支持可至網站https://bit.ly/3oWIuOf。

亞裔 法拉盛 遊行

上一則

光天化日打斷75歲華婦鼻梁 嫌犯影像公布

下一則

紐約客談／全民接種之前 戴口罩仍有必要

延伸閱讀

紐約市槍聲不斷 市議員參選人楊愛倫提治安建議

紐約市槍聲不斷 市議員參選人楊愛倫提治安建議
保障亞裔財務安全 他們「盡快把支票送到家屬手中」

保障亞裔財務安全 他們「盡快把支票送到家屬手中」
CNN：亞裔美國人自力自救巡邏街頭保護年長者人身安全

CNN：亞裔美國人自力自救巡邏街頭保護年長者人身安全
王嘉廉社區醫療中心慶50周年 白思豪表揚

王嘉廉社區醫療中心慶50周年 白思豪表揚
紀念六四32周年 美國東西兩岸舉辦各種活動

紀念六四32周年 美國東西兩岸舉辦各種活動

熱門新聞

該非洲裔男子將華裔通勤客推入軌道。(市警提供)

華裔通勤客突被推下地鐵 列車急剎 警通緝非裔男

2021-05-25 15:57
斥資2億6000萬，曼哈頓五年建成水上漂浮公園，「小島」初夏開門迎客。(記者張晨/攝影)

斥資2.6億 紐約曼哈頓水上漂浮公園「小島」開門迎客

2021-05-22 14:55
攻擊案件造成姜某額頭縫了14針。(記者張晨/攝影)

舊相識尋仇？紐約華男遭非裔推下地鐵 成羅生門

2021-05-26 10:34
紐約州推出的「精益求精通行碼」使用次數超過100萬次。(州長辦公室提供)

紐約疫苗通行碼 有效期增至365天

2021-05-23 06:04
紐約市26日可能出現雷暴天氣，根據氣象預測，這場雷暴將帶來強風、暴雨和甚至冰雹。(取自AccuWeather氣象網站)

狂風暴雨、冰雹雷電 或今襲紐約

2021-05-26 11:42
紐約皇后區一名75歲華裔老婦，遭到一名年輕男子攻擊，鼻梁被對方打斷。示意圖。(Photo by Gianandrea Villa on Unsplash)

75歲華婦當街被打斷鼻梁 紐約仇恨犯罪小組介入調查

2021-05-27 15:01

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
陌生男用細桿偷開飯店房門 15歲少女機智1句話立刻脫險

陌生男用細桿偷開飯店房門 15歲少女機智1句話立刻脫險
疫苗陰謀論謠言如野火蔓延 某些移民社區堅決拒打

疫苗陰謀論謠言如野火蔓延 某些移民社區堅決拒打
黑龍江2大學生教室嘿咻 不雅視頻瘋傳 官媒促揪出上傳者

黑龍江2大學生教室嘿咻 不雅視頻瘋傳 官媒促揪出上傳者
湯唯拍「色戒」全裸出鏡腋毛濃密 李安親解原因

湯唯拍「色戒」全裸出鏡腋毛濃密 李安親解原因
台灣新冠新增555例 死亡累計78人 超越當年SARS

台灣新冠新增555例 死亡累計78人 超越當年SARS