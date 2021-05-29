宗教教育達共識 楊安澤再獲猶太社區背書

楊安澤再獲得布碌崙威廉斯堡正統猶太裔社區領袖的背書。(本報檔案照)

臨近紐約市 長初選，具有潛力的華裔市長參選人楊安澤 (Andrew Yang)在正統猶太 社區中享有頗高人氣，近日與威廉斯堡(Williamburg)九個猶太教分支群體會面並獲得背書；正統猶太裔領袖指出，楊安澤承諾不會干涉傳授猷太教義的葉史瓦(Yeshiva)大學的宗教教育，在該議題上達到共識，因而獲得當地領袖青睞。

楊安澤上個月已造訪布碌崙波羅園(Borough Park)，不久後當地社區領袖發布共同聲明，宣布背書支持楊安澤；消息指出，楊安澤、布碌崙區長亞當斯(Eric Adams)、市主計長斯靜格(Scott Stringer)都希望獲得另一正統猶太裔集中的威廉斯堡社區的支持，楊安澤24日晚與當地九個猶太教分支領袖會面後，很快就獲得背書。

值得關注的是，這九個猶太教分支中包括紐約市最大的兩個Satmar分支；原本同為一家的Satmar分支，2006年因內部爭吵，分裂為二，此後在背書紐約市長上一直保持對立，楊安澤卻成為該兩大分支多年來首度共同支持的參選人。

一名正統猶太裔領袖代表Moshe David Niederman指出，支持楊安澤的最主要原因是他對葉史瓦大學教育上的見解，例如承認其教育遭到毫無根據的攻擊、讚賞其培育出來的模範校友；楊安澤除了承諾不會干涉葉史瓦教育，當選後也會聘請一名正統猶太裔員工來處理猶太社區事務。

根據統計，猶太裔選民占全市20%，因社區居民投票率踴躍，一直被看作是影響選舉結果的一股力量，如今楊安澤獲絕大部分猶太教團體的支持，對競選有很大幫助；但在最新的排序複選制投票(Ranked-Choice Voting)下，這批正統猶太教群體也會支持其他參選人，他們的選擇是亞當斯排列第二、斯靜格第三。