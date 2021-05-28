嘲諷楊安澤的漫畫挨轟 眼睛改大了

紐約每日新聞24日刊登的諷刺楊安澤的政治漫畫原版。(取自Bill Bramhall推特)

紐約「每日新聞」(Daily News)在一幅政治嘲諷漫畫中，以「觀光客回來了」嘲諷華裔市長參選人楊安澤 (Andrew Yang)引起不滿，楊安澤妻子痛批「如同在宣傳種族主義」；遭到抗議後，漫畫家Bill Bramhall將漫畫原作中楊安澤的瞇成一條縫的小眼，改大了一點點；「每日新聞」解釋，漫畫內容批評楊安澤對政治的不了解，而非針對種族，楊安澤回應「這是錯誤的」。

根據Bramhall在推特上的原作，從時報廣場地鐵站 跑出來手舞足蹈的「楊安澤」擁有細長小眼，由於主角與早年種族主義漫畫中，擁有細長眼和暴牙的亞裔 相似而遭到抨擊；儘管在遭受批評後，「每日新聞」評論編輯Josh Greenman反駁指內容是在描述楊安澤對紐約政治與政策了解不夠，並非針對族裔，但仍引起不滿。

亞裔新聞工作者協會(Asian American Journalists Association)執行主任Naomi Tacuyan Underwood表示，「媒體要評量楊安澤的政治理念，完全不需要以種族比喻的方式。」她說，該協會不想在政治議題上選邊站，也要求媒體不以宣揚刻板印象或歷史比喻的方式，來報導參選人。

在大眾批評下，Greenman發表聲明表示，在「民眾表達對漫畫中楊安澤的眼睛不滿」後，「每日新聞」要求Bramhall對此做了改變，並重申自己和藝術家都認同漫畫的理念。

不過Underwood表示，即便漫畫理念很重要，但大眾對於漫畫的解讀也不可忽視，「不管漫畫原意為何，都將對一部分的讀者造成影響。」

楊安澤在接受「有線電視新聞網」(CNN)採訪時，對「每日新聞」的後續做法不接受；他表示，如今社會充斥著反亞裔情緒，亞裔在主流社會也被視為「永久的外國人」(perpetual foreigner)，「每日新聞」解釋漫畫內容是針對自己的政治知識，而非針對種族，「是錯誤的」。

楊安澤說：「這幅漫畫主角若換成其他族裔，就行不通」；對於「每日新聞」針對他最喜歡時報廣場地鐵站一點抨擊，他反駁說，「我就住在離時報廣場地鐵站不遠的地獄廚房(Hell's Kitchen)，而且時報廣場地鐵站與很多地鐵線路連接，四通八達。」