亞當斯失言遭對手攻擊 白思豪撐腰

市長參選人亞當斯因失言說自己與市警察工會關係良好，遭競選對手開火。(路透)

因美國警察 暴力執法，警務改革也成為紐約市民選出市長的標準之一，日前市長參選人、布碌崙(布魯克林)區長亞當斯(Eric Adams)因失言說自己與市警察工會(PBA)關係良好，遭其他參選人開火；現任市長白思豪 (Bill de Blasio)卻為他挺身說話，表示亞當斯過去多次抨擊暴力執法，積極促進警務改革，這是白思豪首次對一名市長參選人表露支持態度。

市警察工會支持前川普 總統，為此亞當斯曾說會拒絕該工會的背書，可近來在猶太裔雜誌Mishpacha中，接受採訪的亞當斯卻說，多年以來他受到該工會的力挺，關係良好；「別人指責我攻擊警察，但事實並非如此，我一直都獲得工會的背書」，並指出公眾安全和社會正義是並存的。

這番言論接著引來競爭者的攻擊，曾任白思豪法律顧問的市長參選人威利(Maya Wiley)27日表示，絕不會和支持川普的工會有所牽扯，而亞當斯卻在過去的競選活動中，總共從警察工會中籌得了2萬1000元；市主計長斯靜格(Scott Stringer)也抨擊，亞當斯只是為了炫耀而說自己獲得工會的支持，實則上對如何保護社區的具體計畫都沒有。

他們也進一步質疑，若亞當斯當選市長，會重新推動備受爭議的「攔截盤查」(stop and frisk)執法，讓警方在懷疑某人有犯罪的嫌疑下，對其暫時扣留和問話等。

頻頻被問是否有心儀市長人選的白思豪，之前一直以「現在說還尚早」來回應媒體，27日卻替亞當斯說話；他提到亞當斯一直堅定發言要改革警務，杜絕警察執法暴力，「他(亞當斯)也曾說要停止『攔截盤查』的用途，這已說明一切」。

亞當斯競選發言人隨後也回應這起風波，表示早在所有參選人談及警務改革前，亞當斯就已經在抵抗警察工會主席，並和其他官員一起伸張種族正義，在他當選市長後也會持續這麼做。

「如果參選人要讓城市變得更安全，他們需清楚地表明支持警察的公眾執法行動」，市警察工會主席林奇(Patrick Lynch)表示，儘管已接觸多個市長參選人，但至今仍未作出背書決定。