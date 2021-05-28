滿75歲或殘障 直接到家打疫苗

紐約市所有75歲以上民眾和殘障人士，都可以申請在家接種新冠疫苗；圖為皇后區一名耆老在家中接種嬌生疫苗。(Getty Images)

市長白思豪 (Bill de Blasio)27日宣布，紐約市 繼續擴大在家接種新冠疫苗民眾的範圍，所有75歲以上民眾和殘障人士都可以申請在家接種；白思豪當日還與亞美聯盟(AAF)等六個少數族裔組織宣布啟動「P.A.T.H. FORWARD」(Partners Against the Hate)計畫，致力於打擊仇恨犯罪 。

白思豪表示，上門提供接種的方法給很多人提供便捷，因此將該服務提供給更多人，全市75歲以上民眾及殘障人士，只要有意願接種，市府就將直接派出接種小組前往住戶家中。

根據市府網站顯示，在家接種者會獲得只需一劑的嬌生(Johnson & Johnson)疫苗；截至日前，全市已有9000多名需要居家護理的長者在家中完成接種，此外3000多名這些長者的家庭成員和照顧者也獲得上門接種。

市民可撥打電話(877) 829-4692或登錄網站vax4nyc.nyc.gov預約獲得上門接種服務。

白思豪27日表示，全市最新新冠病毒檢測七天平均陽性率為1.03%，是去年9月以來最低值；紐約州陽性率也降至0.65%，是去年8月27日以來最低值。

白思豪當日還與亞美聯盟等六個少數族裔組織共同啟動「P.A.T.H. FORWARD」計畫，市府為這六個組織撥款300萬元資金，用於打擊仇恨犯罪，及為少數族裔受害者提供資源與幫助。

這六個組織將與市防止仇恨罪案辦公室(OPHC)及其他市府機構緊密合作，並將擔任OPHC預防仇恨犯罪創新補助金發放選拔的評判員，這一補助金將以5000元至2萬元不等的數額，發放給以多樣形式幫助預防仇恨犯罪和促進社區間團結的個人或組織。

亞美聯盟行政總監姚久安表示，紐約市亞裔遭受仇恨犯罪攻擊的數量位於全國之首，這種歧視和攻擊仍在繼續，亞裔民眾每天都處於擔心與恐懼中，所有少數族裔應該團結一致對抗任何形式的種族歧視和仇恨犯罪，互幫互助，才能最終戰勝歧視。