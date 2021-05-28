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1張圖：全美3321萬確診 40%民眾完成接種

台增297本土+258校正=555確診 死亡19例創新高

接種出現副作用 可請帶薪病假

記者顏嘉瑩／紐約報導
葛謨宣布，若接種疫苗後出現副作用，可請帶薪病假。(記者顏嘉瑩/攝影)
葛謨宣布，若接種疫苗後出現副作用，可請帶薪病假。(記者顏嘉瑩/攝影)

州長葛謨27日宣布，州勞工廳(New York State Department of Labor)發布新指南，州內所有雇員在接種新冠肺炎疫苗後若出現副作用，可請帶薪病假；葛謨也提醒，民眾在接種每劑新冠疫苗注射時，都可獲得四小時帶薪休假。

根據「凱瑟家庭基金會」(Kaiser Family Foundation)最新研究，未接種疫苗的人群中，有48%的受訪者擔心注射後的副作用將導致他們無法上班，其中西語裔受訪者高達64%擔心要請病假；非洲裔受訪者則有55%擔憂。

在新指南下，葛謨強調，所有員工在接種疫苗後出現副作用，導致無法上班需要請假，將可請帶薪病假；「我們了解民眾的擔憂，但我們提供足夠時間給民眾打針，打完針後出現副作用也不會因為請假而失去收入，我們呼籲所有人都去接種。」

根據州府27日當天公布的最新數據，全州新冠檢測陽性率繼續降至0.65%，為自去年8月27日以來的新低；目前18歲以上民眾，已有64.4%至少接種一劑疫苗，完成接種者則有55.8%。

葛謨說：「所有數據都顯示紐約州正在往正確的方向邁進，而縱觀全世界，目前有哪些地方的接種率比紐約高？」

雖然26日有十人染疫死亡，為自去年10月底來最低，但葛謨提醒，仍不要小看病毒的威力；隨著紐約每日的疫苗接種數量有減少趨勢，政府也極力推出優惠措施來吸引更多民眾接種。

紐約上州薩拉托加郡(Saratoga)的賽馬場預計在7月15日(周四)開幕，葛謨表示，所有已經完成接種的民眾，將可以在開幕日當天免費入場，鼓勵民眾踴躍接種疫苗。

紐約逐步復甦，但高犯罪率卻讓民眾不敢出門，而目前正值市長選戰打得火熱之際，葛謨說，未來的紐約市長必須要能從實際上解決犯罪問題，目前民眾仍對治安有疑慮，「未來紐約成長的關鍵是公共安全和交通，市長應明確指出要如何改變、如何解決問題。」

來自墨西哥的第69屆環球小姐Andrea Meza，27日在曼哈頓的一間CVS藥...
來自墨西哥的第69屆環球小姐Andrea Meza，27日在曼哈頓的一間CVS藥房接種輝瑞新冠疫苗。(路透)

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