紐約地鐵逃票加劇 8人有1人不買票

大都會運輸署最新數據，全市地鐵站內平均警察執勤率為14%，部分日期甚至僅為1%。(記者王彩鸝／攝影)

紐約市地鐵站 內數月來襲擊等意外事件頻發，但大部分時間卻看不到警察 ；根據大都會運輸署(MTA )最新數據，全市地鐵站內平均警察執勤率為14%，個別日期警察執勤率甚至僅為1%；另外MTA數據還顯示，今年1月至3月間，地鐵站內逃票現象也激增。

MTA日前發布本月12日至24日期間對全市2928個地鐵站進行調查的數據結果，發現地鐵站內警察平均執勤率為14%，在5月13日的調查中，該數字僅為1%，而5月21日，該數字則為31%。

市警總局局長希爾(Dermot Shea)對此表示，他不知道調查如何進行，也不確定結果是否正確，「我們當然不可能無時無刻都在每個地鐵站內派駐警員，有時我們有更多的警力，有時警力則沒那麼多，但相信我，警員們有盡心盡力在地鐵站內執勤，保護民眾安全。」

與此同時，市警數據顯示，與4月相比，5月全市地鐵站內每周出現的重攻擊罪行增加68%，而5月17日至23日這一周地鐵上的重攻擊案數量達到24次，比前一周的13次增加近二倍。

根據大都會運輸署(MTA)最新數據，全市地鐵站內平均警察執勤率為14%。（記者金春香／攝影）

市長白思豪(Bill de Blasio)上周承諾市警會再增派250名警員至各個地鐵站，此前已有3000名警員被派署到地鐵站執勤。

希爾表示，他理解民眾希望看到更多警員，以對搭乘公共交通工具感到更放心，但警力派署力度取決於多個因素，如哪裡的罪案發生次數較多，哪裡的乘客數量較多，什麼時間段乘客數量較多等。

此外，MTA數據顯示，今年前三個月的地鐵逃票現象也在加劇，每八名乘客就有近一人不買票進站；而公車上的逃票問題更嚴重，約22%的乘客未購票就上車，乘客逃票令MTA在今年第一季度損失5900萬元。

4月數據顯示，長島鐵路(LIRR)乘客中也有約5%未購票乘車，北線鐵路(Metro-North)同月則有4%乘客未購票搭車。

疫情期間紐約公共交通工具逃票問題加劇，去年6月至9月間有約14%的地鐵乘客逃票，10月至12月間則有12%的乘客逃票，該數字在2019年最後三個月內則為6%。