史島房東用「武漢肺炎」驅逐租客 遭法院駁回

史泰登島法官日前撤銷30起租客驅逐令申請。(本報檔案照)

史泰登島一名房東 日前向當地民事法院申請租客驅逐令，文件中的驅逐理由竟上填寫「武漢肺炎病毒緊急狀況」(Chinese Wuhan virus emergency)；法律人員指出，紐約市現在仇視亞裔 犯罪風氣盛，這個敏感字眼進一步加深歧見，法院發現後立即駁回案件。

據法院去年11月發布的條令說明，房東在遞交驅逐令請願書時，必須嚴格遵守規定，包括附上顏色鮮豔、且寫有英文和西文的傳單，註明清楚房客的申訴權力，他們可因新冠疫情獲得特別照顧和保護；但最新消息，史島民事行政法官Anthony Cannataro撤銷了30起驅逐租客的申請案，其中一個引起關注的案子，竟是房東在給房客的通知中使用帶有歧視 性的文字。

史泰登島法官日前撤銷30起租客驅逐令申請；圖為史泰登島街頭。(Getty Images)

該名房東在給房客的驅逐通知中寫道「武漢肺炎病毒緊急狀況」，而不是法院授權的「新型冠狀病毒緊急狀況」；法律援助處(Legal Aid Society)負責史島辦公室的律師德芬娑(Teresa DeFonso)表示，房東使用的文字具有「冒犯性」，而且是最近才遞交的申請，當事人明知全美針對亞裔仇恨犯罪猖狂，卻沒有絲毫避諱。

「種族主義在我們的法律系統中沒有立足之地」，德芬娑說，法院發現這個問題後，很快就駁回此案，這起事件僅僅是少數族裔居民面臨歧視的一個縮影，在日常生活中，還遭遇各樣的不公平待遇；為此法律援助處也將向這起事件的代表律師追究，曝光其行徑，讓其受外界譴責。

行政法院辦公室發言人Lucian Chalfen表示，房東擅改政府規定的內容，最近才受到當地法院的關注，首次遇到這樣的事，檢察官正在密切調查中；但當事者既然錯誤陳述法庭文件，必定立即撤回。

該名房東的代表律師Nichole Lee接受媒體採訪時，為屋主打抱不平，表示房客只是想要等到租金管制法案(Universal Rent Control)通過，讓房東完全喪失權力，到時房客就能為所欲為；至於房東使用敏感字眼，該律師未多加評論。