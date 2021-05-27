紐約客談╱「自殺聖地」Vessel重開 藝術、安全孰輕孰重

曼哈頓 哈德遜廣場地標Vessel，在2020年底頻發遊客自殺案，在許多紐約客腦海中還記憶猶新；時隔近五個月，Vessel重新開放了，同時也更改了遊覽新政策，除了是安保人員增加、門票開始收費，一項重要的舉措是要求兩人或以上結伴，才能上去遊覽。

於2019年3月開放的Vessel，從去年開始，伴隨新冠疫情下民眾心理健康問題浮現，幾起自殺事件於短時內接連發生，引起了開發商和社區委員會的警覺和重視，紐約市 府和民眾也備加關注。

此前不少人認為，Vessel最終將會和著名的紐約大學博斯特圖書館(Elmer Holmes Bobst Library)為防範自殺而大改一樣——想要重開就必將失去原來的模樣，此次Vessel重開雖然並未加建防範設施，但觀光 政策調整也著實讓人大跌眼鏡。

兩人及以上結伴，其實並不能在根本上解決自殺問題，反而結伴自殺在近幾年頗為熱門，輕生者甚至通過網路結識素為謀面的人，相約走向死亡；也有民眾擔心，有人會在門外臨時搭伴。

在設計Vessel的開放式結構時，不知建築師是否曾預測有造訪者會產生自殺衝動，但事實是，這些衝動不太可能徹底消失。其中一名自殺者就在遺言中寫道：「我想誰也不能阻止我離開了。」

橋樑在傳統意義上一直是輕生者的首選，研究也表明這些地方的自殺成功率更高，像曼哈頓大橋、布魯克林大橋、喬治華盛頓大橋、維拉札諾大橋等，跳橋自殺者頻仍，早有對加裝護欄的爭論。

如果在遊覽Vessel時，發現身邊的遊客有情緒激動等自殺的先兆，伸出你的手拉住，張開你的口勸說，或者立即呼叫保安或報警，這就是防範自殺最好的方式。

（紐約客談，每周二至周六見報。）