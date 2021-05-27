我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖：全美死亡破59萬 39.7%民眾完成接種

飆破5000例 台本土增401例+校正266例 13死破紀錄

紐約客談╱「自殺聖地」Vessel重開 藝術、安全孰輕孰重

紐約客談

曼哈頓哈德遜廣場地標Vessel，在2020年底頻發遊客自殺案，在許多紐約客腦海中還記憶猶新；時隔近五個月，Vessel重新開放了，同時也更改了遊覽新政策，除了是安保人員增加、門票開始收費，一項重要的舉措是要求兩人或以上結伴，才能上去遊覽。

於2019年3月開放的Vessel，從去年開始，伴隨新冠疫情下民眾心理健康問題浮現，幾起自殺事件於短時內接連發生，引起了開發商和社區委員會的警覺和重視，紐約市府和民眾也備加關注。

此前不少人認為，Vessel最終將會和著名的紐約大學博斯特圖書館(Elmer Holmes Bobst Library)為防範自殺而大改一樣——想要重開就必將失去原來的模樣，此次Vessel重開雖然並未加建防範設施，但觀光政策調整也著實讓人大跌眼鏡。

兩人及以上結伴，其實並不能在根本上解決自殺問題，反而結伴自殺在近幾年頗為熱門，輕生者甚至通過網路結識素為謀面的人，相約走向死亡；也有民眾擔心，有人會在門外臨時搭伴。

在設計Vessel的開放式結構時，不知建築師是否曾預測有造訪者會產生自殺衝動，但事實是，這些衝動不太可能徹底消失。其中一名自殺者就在遺言中寫道：「我想誰也不能阻止我離開了。」

橋樑在傳統意義上一直是輕生者的首選，研究也表明這些地方的自殺成功率更高，像曼哈頓大橋、布魯克林大橋、喬治華盛頓大橋、維拉札諾大橋等，跳橋自殺者頻仍，早有對加裝護欄的爭論。

如果在遊覽Vessel時，發現身邊的遊客有情緒激動等自殺的先兆，伸出你的手拉住，張開你的口勸說，或者立即呼叫保安或報警，這就是防範自殺最好的方式。

（紐約客談，每周二至周六見報。）

紐約市 曼哈頓 觀光

上一則

唐騮千伉儷發起吹哨反歧視 全美已發百萬黃哨子

下一則

闊別4個多月…Vessel明重開 須結伴遊覽

延伸閱讀

紐約Vessel頻傳自殺 關5個月後重開 要求結伴遊覽

紐約Vessel頻傳自殺 關5個月後重開 要求結伴遊覽
紐約客談／媒體攻詰楊安澤 曝對亞裔的傲慢

紐約客談／媒體攻詰楊安澤 曝對亞裔的傲慢
紐約客談／今秋全員復課 如何讓亞裔家長安心

紐約客談／今秋全員復課 如何讓亞裔家長安心
紐約客談／戴不戴口罩 遵從內心就好

紐約客談／戴不戴口罩 遵從內心就好
紐約客談／新冠疫苗接種 開始進入瓶頸

紐約客談／新冠疫苗接種 開始進入瓶頸

熱門新聞

該非洲裔男子將華裔通勤客推入軌道。(市警提供)

華裔通勤客突被推下地鐵 列車急剎 警通緝非裔男

2021-05-25 15:57
斥資2億6000萬，曼哈頓五年建成水上漂浮公園，「小島」初夏開門迎客。(記者張晨/攝影)

斥資2.6億 紐約曼哈頓水上漂浮公園「小島」開門迎客

2021-05-22 14:55
紐約州推出的「精益求精通行碼」使用次數超過100萬次。(州長辦公室提供)

紐約疫苗通行碼 有效期增至365天

2021-05-23 06:04
攻擊案件造成姜某額頭縫了14針。(記者張晨/攝影)

舊相識尋仇？紐約華男遭非裔推下地鐵 成羅生門

2021-05-26 10:34
消防員在東村「泰德家」(Uncle Ted's NYC)撲火。(取自紐約消防局推特@FDNY)

紐約曼哈頓中餐廳毀於五級大火 200名消防員出動

2021-05-22 16:05
紐約市26日可能出現雷暴天氣，根據氣象預測，這場雷暴將帶來強風、暴雨和甚至冰雹。(取自AccuWeather氣象網站)

狂風暴雨、冰雹雷電 或今襲紐約

2021-05-26 11:42

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
加州聖荷西發生大規模槍擊案 8死

加州聖荷西發生大規模槍擊案 8死
佛奇對新冠起源改口 共和黨喊「下台」中媒罵「背叛」

佛奇對新冠起源改口 共和黨喊「下台」中媒罵「背叛」
聖荷西VTA槍案八人死 槍手家同時發生火警

聖荷西VTA槍案八人死 槍手家同時發生火警
海外美國人可持今年過期護照入境

海外美國人可持今年過期護照入境
刑事調查在即 川普恐成首位入獄總統？

刑事調查在即 川普恐成首位入獄總統？