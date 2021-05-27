青少年打疫苗 贏公立大學全獎

葛謨宣布，所有在5月27日起至7月7日間接種新冠疫苗的12至17歲青少年，將有機會獲得州內公立大學的四年全額獎學金和其他獎勵。（州長辦公室提供）

為鼓勵青少年接種疫苗 ，紐約州長葛謨 (Andrew Cuomo)26日宣布，所有在5月27日起至7月7日之間接種新冠疫苗的12至17歲青少年，將有機會獲得州內公立大學的四年全額獎學金和住宿等其他獎勵；他說，州府將在每周三隨機抽取十人，共計將有50人獲獎。

州府數據顯示，目前12至17歲青少年的完全接種率僅為8.7%，18至25歲年齡組僅有38%；上周三天內，全州12至17歲年輕人約占新冠檢測人數的5%，但卻占新增病例數的10%；葛謨表示，目前全州接種速率正在下降，年輕人則是主要的新增病例來源，同時也是接種率最低的群體，因此有必要鼓勵他們接種。

葛謨說，任何接種第一針或第二針疫苗的12至17歲青少年，接種後均可在網站shorturl.at/uAI16註冊抽獎，獎勵包括最多四年的州內公立大學全額獎學金或特定五年制本科項目的全額獎學金，獎學金內容包括：州內學生水平的學費、不超過州大學生平均支出的住宿、書本、交通等學習費用，選擇在校內宿舍居住的學生將獲得更好的房間，若校內宿舍不足則將提供與校內住宿費等額的住房補助。

目前，全州已有超過55%的成年人已經完全接種，但過去三周儘管有各種激勵措施出台，全州每周接種劑次仍然大幅下滑47%；此前州府出台政策，所有在指定接種點打疫苗的民眾，將獲得價值20元的彩票，有機會贏得最高500萬元彩金。

同時，紐約市 的疫苗接種劑次累計已超過800萬次；市衛生局長喬克西(Dave Chokshi)表示，全市12至17歲青少年已經累計接種5萬劑疫苗，預計未來幾周再增數萬；市府將與教育局和社區組織合作，為家長解答疫苗問題。

另外，葛謨還表示，州府將撥款35億元為疫情中遭遇困難的租客和小商業者提供財務援助；其中27億元將用於租客援助，申請開始日期為6月1日；餘下8億元提供給小商業者，申請從6月10日開始；有關申請資格可登錄網站shorturl.at/rOU68查詢。