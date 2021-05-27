唐騮千伉儷發起吹哨反歧視 全美已發百萬黃哨子

「黃哨子」運動旨在對抗種族歧視與暴力。圖左二起為發起人徐心眉、唐騮千和莊麗安。(記者顏嘉瑩/攝影)

看到全美各地頻發反亞裔 仇恨犯罪，華裔慈善家唐騮千和考古學家徐心眉等人，決心做些事情來保護亞裔並勇敢發聲，上個月發起「黃哨子」運動(The Yellow Whistle)，以扭轉外界對亞裔黃禍(Yellow Peril)的偏見，並驕傲地說「我們也屬於這片土地」。

徐心眉表示，「黃哨子」運動於上月19日「愛國者節」(Patriots' Day)當天發起，她與丈夫唐騮千、友人莊麗安(Li-En Chong)，在看到菲律賓裔65歲女子卡麗(Vilma Kari)於曼哈頓中城遭襲擊後感到相當憤怒，希望能做一些事情來保護社區，並喚醒大眾不要再歧視亞裔。

徐心眉說，「我們做了可掛在手腕上的黃色哨子，如果遭到襲擊，可以吹哨子引起周圍人們注意，也不會被歹徒利用拿來勒頸，比較安全。」

哨子上的「我們歸屬」(We Belong)字樣，為唐騮千的想法；他說，亞裔不論在美國 生活多久，都被視為「永久的外國人」(perpetual foreigner)，透過哨子也可表達「亞裔也屬於這裡，美國也是我們的國家，而種族歧視 必須要停止」。

去年6月才剛歸化的莊麗安說，每個移民來到美國之前都懷抱夢想，如今雖然種族歧視嚴重，但她相信仍可以被改變，因此開始「黃哨子」運動，幫助其他人。

曾經在街上被人發表歧視言論的徐心眉說，一次她在街上要求路人戴上口罩，卻被回罵說：「新冠肺炎是你們(華人)帶過來的」；她表示，自己是屬於那種會反駁的類型，但有很多人不知道該如何安全地反駁，「我們必須要主動，必須要舉報。」

徐心眉表示，華人不僅要吹哨子，面對暴力事件不應沉默，還要向全美國發出警報，讓執法者知道事情的嚴重。

該活動自啟動以來，已經在全美發出超過100萬個哨子，目前也積極與社區合作，向各個社區發放哨子；在國殤日(Memorial Day)全美多處將會舉辦反種族歧視遊行，徐心眉說，屆時參加者將會一起吹哨，共同對抗種族歧視與暴力。