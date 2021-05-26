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市級初選下月登場 選民登記周五截止

記者洪群超／紐約報導
紐約市級選舉初選的選民登記截止日期為本月28日；圖為去年大選時紐約市選民到投票站投票。（記者洪群超/攝影）
紐約市級選舉初選的選民登記截止日期為本月28日；圖為去年大選時紐約市選民到投票站投票。（記者洪群超/攝影）

包括市長、區長及市議員在內的紐約市級選舉初選將於6月22日登場，要參與此次選舉的選民登記將於5月28日(周五)截止，而選擇郵寄投票的民眾需在6月15日前申請不在籍選票，並於22日前寄出；隨著新冠疫情好轉，下一場民主黨市長參選人辯論會將於6月2日恢復現場舉辦，不再以遠程視訊形式進行。

今年包括市長、公益維護人、主計長、各區區長及市議員的初選，將是首度全市採用排序複選制投票(Ranked Choice Voting)的選舉；選民一次投票可連選最多五名參選人並進行排序，當無人在選民第一選擇中得票超50%時，票數最少者被淘汰，選民所投票數被轉移至其第二選擇，以此重複直到剩下兩名參選人，得票多者為勝。

要參加此次初選，未登記選民的民眾需在28日前完成選民登記並註冊民主黨或共和黨，更改地址則需在6月2日前完成。去年疫情期間舉行的大選，紐約州採用郵寄投票為主的方式，各地選舉局提前將不在籍選票寄給選民；但此次初選將恢復現場投票為主，市選舉局不會主動寄出不在籍選票，但若因疫情關係而不願親往投票站的民眾，仍可申請郵寄投票。

選民可在6月15日前登錄網址https://vote.nyc/page/absentee-voting-0，申請郵寄選票，申請表上的理由可選「臨時患病」(Temporary Illness)；不在籍選票需要在22日前寄出，或提交至選舉局各區辦公室或者位於各投票站內的不在籍選票收集箱；郵寄的選票需確保選舉局在6月29日前能收到。

除了6月22日初選日外，6月12日至20日為提前投票日；選舉局呼籲選民多利用提前投票日去投票，以避開大批人潮；更多初選相關信息，可登錄網址vote.nyc查看。

本月13日舉行的首場市長民主黨初選電視辯論在線上舉行後，八名參選人中的六人致信市競選財務委員會(NYC Campaign Finance Board)，希望接下來的辯論會改為現場面對面舉辦；預定於下月2日舉行的第二場辯論會本打算仍維持線上舉行，但隨著疫情好轉，將主辦這場電視辯論的WABC電視台25日宣布，經過對防疫安全仔細審查後，有信心現場舉辦辯論會，市競選財務委員會行政總監Amy Loprest對此表示支持。

紐約市級選舉初選的選民登記截止日期為本月28日；圖為去年大選時紐約市選民到投票站...
紐約市級選舉初選的選民登記截止日期為本月28日；圖為去年大選時紐約市選民到投票站投票。（記者洪群超/攝影）
紐約市級選舉初選的選民登記截止日期為本月28日；圖為去年大選時紐約市選民到投票站...
紐約市級選舉初選的選民登記截止日期為本月28日；圖為去年大選時紐約市選民到投票站投票。（記者洪群超/攝影）

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