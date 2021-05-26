賈西亞支持率竄升第1 楊安澤降至第3

民調顯示，華裔參選人楊安澤的支持率已經降至第三位。（楊安澤提供）

根據一份紐約市 長競選最新民調 ，華裔參選人楊安澤 的支持率降至第三位，前市清潔局長賈西亞(Kathryn Garcia)異軍突起排名第一，布碌崙區長亞當斯(Eric Adams)排在第二；而在排序複選制最後一輪對決中，賈西亞也將以55.4%對44.6%的得票率擊敗亞當斯。

愛默生學院(Emerson College)和PIX11新聞上周末對570名潛在選民進行了調查，結果顯示，21%的受訪者支持賈西亞，亞當斯以20%的支持率緊隨其後，楊安澤的支持率為16%，第四為市主計長斯靜格(Scott Stringer)的10%；其他參選人的支持率均未超過兩位數，另有9%的受訪者表示仍未決定支持人選。

和相同機構的前幾次民調數據相比，賈西亞上升勢頭明顯，她的支持率3月6日時只有5%，5月15日升至8%，上周末猛增至21%；相比之下，亞當斯的支持率保持穩定，三次民調分別為19%、18%和20%；楊安澤則大幅下挫，從3月的32%降至16%。

同時，斯靜格的支持率則起伏較大，支持率從3月的6%升至5月初的15%，現在又回落至10%；前市長助理威利(Maya Wiley)和非營利組織領導人莫拉萊斯(Dianne Morales)的支持率則與兩個月前變化不大。

民調還顯示，目前大部分選民正在做出選擇，未決定支持者的選民從3月時的23%大幅下降至上周末的9%。

該民調也要求受訪者根據排序複選制要求，對其支持的前五人選做出排序；根據模擬，最後一輪中賈西亞將以55.4%對44.6%的得票率擊敗亞當斯；楊安澤則將在倒數第二輪中被淘汰，得票率為25.8%，不及賈西亞的40.4%和33.8%。

賈西亞之所以能在最後一輪戰勝亞當斯，得益於她對年輕人的吸引力；儘管有46%的18至29歲受訪者表示第一選擇是楊安澤，賈西亞則以27%排在第二位，到最後一輪楊安澤被淘汰後，賈西亞則拿到了年輕人72%的選票，相比之下亞當斯只拿到28%；同時，賈西亞在白人選民中的支持率也排在第一。

相比其他參選人，曾擔任市清潔局長的賈西亞在紐約市政府的管理經驗最為充足；她在各種問題上的政治態度偏向中間派，支持保留特殊高中考試(SHSAT)作為特殊高中唯一的錄取標準。