紐約市仇亞案年增560% 多在華埠、下東城和法拉盛

市人權局數據顯示，去年的反亞裔歧視案較2019年增加560%，其中有大部分的案件，都集中在華埠、下東城以及法拉盛。(記者顏嘉瑩／攝影)

根據紐約市警統計，2020年總共有29起反亞裔仇恨犯罪 ，仇恨犯罪報警的「黑數」(隱藏數字)有多大，與市人權局的統計對比可見端倪；根據市人權局(Human Rights Commission)數據，在去年就有超過200件反亞裔歧視 案被舉報，與2019年相比暴增了560%，其中大部分案件集中在曼哈頓華埠、下東城，以及皇后區法拉盛等華人社區。

市人權局的數據除包括刑事案外，也包括民事案件，在工作場所、住家、餐館、商店等的歧視案都被列入，像是房東以不想染疫為由，拒絕租屋給亞裔等；除民眾主動致電回報，市人權局的數據也包含從社群媒體、社區組織、民選官員或是媒體曝光等與亞裔相關的歧視案，雖然涵蓋的範圍很廣，但該數據與2019年的30例比起來，仍大幅增加了560%。

市人權局長馬拉里斯(Carmelyn Malalis)表示，通常市人權局在處理類似案件時，會介入調查並要求違法的一方索賠，但由於去年許多歧視案是發生在地鐵站、車廂或是人行道等公共場所，由於不屬於民法保障範圍，馬拉里斯說，「面臨的挑戰並非如何加強市警執法，而是如何讓大眾知道有更多不為人知的仇恨犯罪案發生。」

為了採取更主動的方式，而非等待受害人自行舉報，市人權局開始與華埠、法拉盛和布碌崙(布魯克林)的社區對話，教導社區如何應對，以及討論如何因應在公共場所被隨機攻擊後，應該要如何處理。

市人權局也呼籲大眾，若受害人不願意或不想向警察局報案，可以透過電話或線上方式向市人權局舉報；該局提供多種語言翻譯，網址是NYC.gov/HumanRights，也可致電(212) 416-0197。