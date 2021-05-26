我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

台本土確診新增302例+校正331例 死亡暴增11例

洛杉磯鑽石吧華人母子命案 兇嫌是死者長子

涉幫中國在美「獵狐」 3嫌出庭不認罪

記者黃伊奕／紐約報導
鄭聰穎被拍下在監視受害者。（紐約東區聯邦地區檢察官辦公室提供）
鄭聰穎被拍下在監視受害者。（紐約東區聯邦地區檢察官辦公室提供）

因涉嫌在美國境內開展名為「獵狐」(Foxhunt)行動而被控罪的兩名中國政府特工以及一名美國私家偵探，25日在紐約東區聯邦法庭出庭，三人面對聯邦指控的充當間諜與跨州和國際跟蹤兩項罪名，均表示不認罪。

聯邦調查局(FBI)2010年10月28日起訴八名涉嫌在美國境內開展名為「獵狐」(Foxhunt)行動的中國政府特工，指他們以威脅、監視等非法手段在美國境內開展追逃行動，其中五人在美國境內被捕，另外三人相信已經逃回中國。

其中被捕的朱雍(Zhu,Yong，姓名均為音譯)、鄭聰贏(Zheng Congying)、麥馬洪馬克(Michael McMahon)三人，25日出庭，法官在法庭上重述了聯邦檢方對他們提出的未經允許在美國境內充當外國政府特工以及實施跨州和國際跟蹤兩項罪名指控，並問到是否認罪，三人均在律師代表下表示不認罪。

朱雍的代表律師向法官詢問是否可對大陪審團成員背景進行審核，對此法官表示，聯邦法院不同於州級法院，大陪審團成員通常隨機選擇，不會額外在庭審期間提供背景審核；但辯方律師表示有權利提出動議，只是相關程序會十分複雜。

隨後法官與檢、辯雙方共同商議下一次開庭時間為6月29日，在此之前檢方會向辯方律師提供更多掌握的證據以供審核。

根據起訴書描述，針對此案受害者的「獵狐行動」專案組在2016年成立，朱雍是行動的主要負責人之一，另有不具名的多位中國政府官員對行動作指示和下命令；他們通過聘用美國本地的私人偵探麥馬洪馬克，獲得行動對象及其在美家屬的駕照號碼、住址、社安號、工作單位等信息。

被起訴的朱峰(Zhu,Feng)、胡吉(Hu,Ji)、李敏軍(Li,Minjun)、洪如金(Hongru,Jin)、 朱雍、榮靜(Rong Jing)以及鄭聰贏等七名中國政府官員，從2016年至2019年在紐約、加州、新澤西州等多地行動，長期採用監控、脅迫、上門威脅、騷擾其家人等方式迫使從2010年9月起就居住在新州、位列中國「紅色通緝令」外逃人員「要麼回國自首，要麼自殺」。

美國 中國 紐約

上一則

亞裔女並排停車遭辱罵 金兌錫出手相救

下一則

紐約市仇亞案年增560% 多在華埠、下東城和法拉盛

延伸閱讀

小米從美「中國軍方公司」黑名單剔出 撤銷投資限制

小米從美「中國軍方公司」黑名單剔出 撤銷投資限制
玉米期貨大跌 供給增加動搖高漲的投機行情

玉米期貨大跌 供給增加動搖高漲的投機行情
拜登和普亭終要見面了 下月瑞士峰會 將提白俄問題

拜登和普亭終要見面了 下月瑞士峰會 將提白俄問題
徐若冰赴國會聽證 稱將加碼投資研發、領先對手

徐若冰赴國會聽證 稱將加碼投資研發、領先對手
南加河濱縣發現兩處大麻屋 華人被捕

南加河濱縣發現兩處大麻屋 華人被捕

熱門新聞

男子曼哈頓聯合廣場地鐵站晚間高峰遭割頸。(本報資料照片)

紐約地鐵濺血 男子在聯合廣場站遭割頸

2021-05-18 20:16
該非洲裔男子將華裔通勤客推入軌道。(市警提供)

華裔通勤客突被推下地鐵 列車急剎 警通緝非裔男

2021-05-25 15:57
曼哈頓中城地獄廚房18日一早發生一起涉及亞裔受害者的攻擊案件。(取自谷歌地圖)

「滾回中國！」華裔男在曼哈頓地獄廚房遭人咬傷

2021-05-18 21:00
斥資2億6000萬，曼哈頓五年建成水上漂浮公園，「小島」初夏開門迎客。(記者張晨/攝影)

斥資2.6億 紐約曼哈頓水上漂浮公園「小島」開門迎客

2021-05-22 14:55
紐約州推出的「精益求精通行碼」使用次數超過100萬次。(州長辦公室提供)

紐約疫苗通行碼 有效期增至365天

2021-05-23 06:04
消防員在東村「泰德家」(Uncle Ted's NYC)撲火。(取自紐約消防局推特@FDNY)

紐約曼哈頓中餐廳毀於五級大火 200名消防員出動

2021-05-22 16:05

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
分析：病毒從實驗室外洩理論為何突然變得可信

分析：病毒從實驗室外洩理論為何突然變得可信
53歲女星不穿衣服辣照流出 網友：身材一流

53歲女星不穿衣服辣照流出 網友：身材一流
白人夫婦收養中國5童 4個患白化症 生活躍TLC實境節目

白人夫婦收養中國5童 4個患白化症 生活躍TLC實境節目
周杰倫回不去「中國好聲音」？網傳選秀節目遭禁原因

周杰倫回不去「中國好聲音」？網傳選秀節目遭禁原因
華裔通勤客突被推下地鐵 列車急剎 警通緝非裔男

華裔通勤客突被推下地鐵 列車急剎 警通緝非裔男