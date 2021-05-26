涉幫中國在美「獵狐」 3嫌出庭不認罪

鄭聰穎被拍下在監視受害者。（紐約東區聯邦地區檢察官辦公室提供）

因涉嫌在美國 境內開展名為「獵狐」(Foxhunt)行動而被控罪的兩名中國 政府特工以及一名美國私家偵探，25日在紐約 東區聯邦法庭出庭，三人面對聯邦指控的充當間諜與跨州和國際跟蹤兩項罪名，均表示不認罪。

聯邦調查局(FBI)2010年10月28日起訴八名涉嫌在美國境內開展名為「獵狐」(Foxhunt)行動的中國政府特工，指他們以威脅、監視等非法手段在美國境內開展追逃行動，其中五人在美國境內被捕，另外三人相信已經逃回中國。

其中被捕的朱雍(Zhu,Yong，姓名均為音譯)、鄭聰贏(Zheng Congying)、麥馬洪馬克(Michael McMahon)三人，25日出庭，法官在法庭上重述了聯邦檢方對他們提出的未經允許在美國境內充當外國政府特工以及實施跨州和國際跟蹤兩項罪名指控，並問到是否認罪，三人均在律師代表下表示不認罪。

朱雍的代表律師向法官詢問是否可對大陪審團成員背景進行審核，對此法官表示，聯邦法院不同於州級法院，大陪審團成員通常隨機選擇，不會額外在庭審期間提供背景審核；但辯方律師表示有權利提出動議，只是相關程序會十分複雜。

隨後法官與檢、辯雙方共同商議下一次開庭時間為6月29日，在此之前檢方會向辯方律師提供更多掌握的證據以供審核。

根據起訴書描述，針對此案受害者的「獵狐行動」專案組在2016年成立，朱雍是行動的主要負責人之一，另有不具名的多位中國政府官員對行動作指示和下命令；他們通過聘用美國本地的私人偵探麥馬洪馬克，獲得行動對象及其在美家屬的駕照號碼、住址、社安號、工作單位等信息。

被起訴的朱峰(Zhu,Feng)、胡吉(Hu,Ji)、李敏軍(Li,Minjun)、洪如金(Hongru,Jin)、 朱雍、榮靜(Rong Jing)以及鄭聰贏等七名中國政府官員，從2016年至2019年在紐約、加州、新澤西州等多地行動，長期採用監控、脅迫、上門威脅、騷擾其家人等方式迫使從2010年9月起就居住在新州、位列中國「紅色通緝令」外逃人員「要麼回國自首，要麼自殺」。