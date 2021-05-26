外賣郎染疫康復 遊湖救子溺亡

外賣郎李靖在長島划船時，為救落水的兒子，不幸溺亡，他的妻子面對喪葬費用擔憂不已。(門枝提供)

紐約華裔男子李靖日前與孩子在長島 遊湖時，為救兒子不幸溺亡，由於李靖生前簽署了捐贈器官協議，去世當晚醫院已摘除他的部分器官，並通知家屬盡快處理後事；他的妻子25日稱，丈夫原本在餐館工作，去年疫情 高峰期染疫病重入院治療，只能靠失業金維持生計，兩人沒有存款，還有2000元卡債，面對高昂的喪葬費用與一雙年幼的兒女，她一籌莫展，期盼社區伸出援手，幫她度過難關。

李靖的妻子門枝25日受訪時表示，她的丈夫來自中國陝西省寶雞市，2012年為改變家中生計，持旅遊護照來美打拚，她與兒子翌年來美投奔丈夫，後在美國 與丈夫生了一女。

門枝表示，她與李靖來美後一直在餐館工作，為了更好生活，她辭職在家準備考護理證書，養家重擔落在丈夫一人身上；她說，疫情爆發後，李靖還堅持為餐廳送外賣，去年4月不幸染疫，病情一度加重，在醫院治療半個月，出院後不敢外出，只能依靠失業金維持家計，「他所有的症狀都有了」。

熬過疫情至暗時期，門枝表示，一家人準備迎接新生活，李靖於23日下午5時左右，帶一家四口前往長島納蘇郡罕普斯狄鎮湖公園(Hempstead Lake Park)遊玩，並與十歲的兒子和四歲的女兒自帶皮划艇下湖划水，「他(李靖)沒划過，但覺得自己會游泳就沒問題」。

門枝說，事發當天，她在岸邊等待丈夫與兒女歸來，但等了一個多小時，都未見三人蹤影，直到警察趕來，她才得知丈夫與兒女落水的消息，警方告訴她，一雙兒女已經獲救；但丈夫為了救兒子身亡，被送往醫院時已沒有呼吸，「看到(遺體)，我都不敢相信這是真的」。

由於李靖生前簽署了捐贈器官協議，門枝說，丈夫去世當晚，醫院已摘除他的部分器官，並要求她盡快聯繫殯儀館處理喪葬事宜；但她說，家中經濟拮据，兩人不僅沒有存款，還有2000元卡債沒還，根本無力承擔數千元到萬元的喪葬費用，「(丈夫)現在還在停屍房」。

門枝表示，她已告知公婆，家中老人希望她處理好李靖身後事後盡快回國，她期盼社區伸出援手，幫助一家人度過難關；美國陝西同鄉會副會長崔志森25日表示，同鄉會聽聞門枝一家的遭遇後，立即成立治喪小組，由長安假期旅行公司免費辦理李靖的死亡公證及其兒女的旅行證件申請。

崔志森說，美國陝西同鄉會為門枝發起捐款，並計畫為她與一雙兒女建立籌款網頁，想要幫助門枝一家的民眾請電(718)404-5362或(347)421-0932諮詢詳情。