紐約州陽性率連降50天 亞裔逾半打完疫苗

紐約市接種新冠疫苗的劑次25日超過800萬劑。（市長辦公室提供）

紐約州七天平均新冠檢測 陽性率降至1%以下，已經連續下降50天；市長白思豪(Bill de Blasio)表示，紐約市 接種新冠疫苗 的劑次在25日估計超過800萬劑，又創下里程碑。

州府數據顯示，全州七天平均檢測陽性率已降至0.89%，單日檢測陽性率為1%，新增病例數繼續下降；儘管新冠住院人數小幅上升至1357人，但過去一周淨減少228人；全州累計施打疫苗近1853萬劑，18歲以上居民中已有55.2%完全接種、63.9%至少接種一劑。

州長葛謨(Andrew Cuomo)表示，疫情正朝著正確的方向發展，「雖然疫情得到控制，但仍未結束，我希望紐約州民眾積極打疫苗；現在疫苗接種速率已經急劇降低，因此我們推出了各種激勵措施，接種的人越多，我們疫後恢復的速度就越快。」

白思豪則表示，截至25日早，全市已經施打疫苗799萬9257劑，25日當天就能突破800萬劑大關；數據顯示，全市已有41.4%的市民完全接種、49.5%至少接種一劑；亞太裔的接種率依然為各族裔最高，53%的人完全接種、63%至少接種一針。

此外，為刺激疫後經濟恢復，幫助小商業者恢復生意，白思豪還公布社區消費激勵舉措，未來幾周若在社區乾洗店、藥房、餐館消費，將有機會獲得50元禮品卡或市小商業服務局(Department of Small Business Services)提供的獎品；顧客只需將自己購物時的照片在https://reurl.cc/0jgYDx上傳，就能參與抽獎，該網站也可查詢社區中參與此活動的商家。

數據顯示，新冠疫情導致紐約小商業者損失慘重，自去年以來全市小商業者營收下降至少50%；紐約市服務業聯盟(New York City Hospitality Alliance)威爾森(Melba Wilson)表示，紐約市的疫後恢復取決於小商業，「我們希望市民先把大商場放在一邊，多關注自己社區裡的小商業。」