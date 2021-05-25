接棒選市長 劉醇逸挺楊安澤 「承載亞裔參政夢想」

劉醇逸宣布背書楊安澤競選紐約市長。（楊安澤團隊提供）

首位華裔紐約市 長參選人、現任紐約州參議員劉醇逸，24日宣布背書今年參選紐約市長的楊安澤 ，表示楊安澤是亞裔 的奇肖尔姆、歐凱秀-柯提茲，是亞裔社區的希望，承載亞裔參政的夢想；楊安澤稱讚劉醇逸是亞裔參政的開拓者，表示他將繼續完成劉醇逸所開拓的事業，成為歷史上首位亞裔紐約市長。

John Liu Endorses Andrew Yang https://t.co/40ifuGqlAX — Andrew Yang🧢🗽🇺🇸 (@AndrewYang) May 24, 2021

影音來源：楊安澤團隊提供

劉醇逸表示，現在的紐約市需要一個有遠見卓識、能夠為紐約市帶來變革的市長，同時新市長也要有意願將市民團結起來；「我們需要一位能夠感受市民脈搏的市長，而不是那些現在還在政治作秀的人；對於亞裔社區，楊安澤就是我們的雪莉·奇肖尔姆(Shirley Chisholm，民主黨首位非裔總統參選人)，他是我們的希望，承載我們的夢想；他將亞裔帶上全美舞台，他是全美最家喻戶曉的亞裔美國人，有點像亞裔的歐凱秀-柯提茲(Alexandria Ocasio-Cortez，簡稱AOC)。」

劉醇逸2002年至2009年擔任紐約市議員，2009年競選成為紐約市史上首位亞裔主計長；他曾在2013年參選市長，但民主黨初選得票率僅排第四；不過，劉醇逸2018年東山再起，當選紐約州史上首位華裔州參議員。

楊安澤則表示，劉醇逸是亞裔社區參政的開拓者，「我將完成劉醇逸開拓的事業，成為史上首個亞裔紐約市長；這對亞裔、紐約市民來說是一個歷史性的機會，我們將擁有一個為全民服務的政府；那些現行體制的既得利益者害怕改變，但改變將會讓市民明白，誰將做得更好，我們將為市民帶來他們期盼多年的變革。」

劉醇逸還說，相比2013年他參選時，今年選民面對的參選人政治光譜更加廣泛；劉醇逸和楊安澤在一些問題上政見不同，但他表示儘管沒法做到100%讚同，楊安澤的很多政見是正確的，而且也不認識楊安澤缺乏治理經驗。

劉醇逸的背書預計將讓楊安澤鞏固在全市亞裔社區的支持度，他此前已經獲得紐約州聯邦眾議員孟昭文、韓裔州眾議員金兌錫、市議員陳倩雯背書；而且楊安澤的最大競爭對手、布碌崙區長亞當斯(Eric Adams)此前曾表示，其母親稱劉醇逸是她「第二喜歡」的民代，同時也是他本人的最愛。