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顧雅明陪亞當斯訪法拉盛 「只選對的，不選膚色」

記者朱蕾／紐約報導
亞當斯(前排右二)在顧雅明(前排右一)、黃華清(前排左一)等人陪同下，沿著緬街造訪華人商家。(記者朱蕾/攝影)
亞當斯(前排右二)在顧雅明(前排右一)、黃華清(前排左一)等人陪同下，沿著緬街造訪華人商家。(記者朱蕾/攝影)

參選紐約市長的布碌崙(布魯克林)區長亞當斯(Eric Adams)24日在市議員顧雅明陪同下，到訪法拉盛為競選造勢並拜訪商家；他說，「我很了解亞裔社區，我們一起慶祝各種節日、紀念日，多年來已建立深厚的友誼，我若當選，會幫助亞裔社區更好發展。」

亞當斯在法拉盛市議員顧雅明等的陪同下，24日下午沿著法拉盛緬街造訪大班餅屋、法拉盛新世界購物中心等華人商鋪；之後，亞當斯之友會舉行動員大會，為下月即將到來的市長選舉民主黨初選造勢。

亞當斯表示，安全和繁榮相輔相成，針對亞裔社區的仇恨攻擊和歧視必須停止，「面對我的亞裔兄弟姐妹遭攻擊，我絕不會做事不管；新冠疫情期間，亞裔社區做出很大貢獻，我們要站在一起發出團結的聲音」。

亞當斯說，亞裔社區的商家受疫情影響嚴重，很多店鋪永久關門，幫助亞裔社區商家重啟是他的全市復甦計畫的重要部分，「我當選市長後，會加強與亞裔社區的合作，幫助社區繼續成長；團結各族裔，共同打造安全、負責、繁榮的紐約市，確保每個紐約人都擁有平等的機會。」

法拉盛商改區共同主席、法拉盛商家莊振輝說，「我認為，作為市長，愛護警察很重要，因為安全是城市發展的基石；還記得1990年代初，我的朋友在曼哈頓開鑽石店，一天被搶三次，之後不得不關店並離開美國；法拉盛近幾十年能夠蓬勃發展，安全是主要原因之一」。

莊振輝表示，交通也是社區商業發展的關鍵，然而自市府實施法拉盛市中心公車專用道計畫後，他位於緬街上的同仁堂店，周末的生意減少約一半，「很多以前常駕車來法拉盛消費的民眾，現在因擔心開錯路而收到罰單，選擇不來了；因不知新規而收到過罰單、甚至汽車被拖的消費者，更不願再來。」他說，「我們希望新當選的市長，了解紐約市和法拉盛社區。」

亞當斯當日也出席亞當斯之友會在法拉盛君豪餐廳舉辦的動員大會，與社區領袖、支持者座談，該會總召集人田士銳、行政主席黃華清、李天驥等均參加，並表示希望凝聚社區力量，號召更多華人為亞當斯投票，「只選對的，不選膚色，選出有利紐約市發展、有利我們社區的參選人。」

亞當斯(講話者)說，「我了解亞裔社區，若當選，會幫助亞裔社區更好發展。」(記者朱...
亞當斯(講話者)說，「我了解亞裔社區，若當選，會幫助亞裔社區更好發展。」(記者朱蕾/攝影)
亞當斯之友會在法拉盛舉行動員大會，亞當斯(前排左九)到場。(亞當斯之友會提供)
亞當斯之友會在法拉盛舉行動員大會，亞當斯(前排左九)到場。(亞當斯之友會提供)
亞當斯(左二)在顧雅明(右二)、黃華清(左一)等人陪同下，造訪新世界商城。(記者...
亞當斯(左二)在顧雅明(右二)、黃華清(左一)等人陪同下，造訪新世界商城。(記者朱蕾/攝影)

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