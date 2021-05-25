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鼓勵打疫苗 紐約州、市獎不完…單日確診回落至千人以下

記者和釗宇／紐約報導
葛謨表示，在州府接種點打疫苗將贈送州立公園門票；圖為位於紐約上州的新克羅頓水壩州立公園。（記者洪群超/攝影）
葛謨表示，在州府接種點打疫苗將贈送州立公園門票；圖為位於紐約上州的新克羅頓水壩州立公園。（記者洪群超/攝影）

為鼓勵民眾接種新冠疫苗紐約市長白思豪(Bill de Blasio)24日表示，市府將從本周起舉辦接種抽獎活動，所有在市府下設接種點打疫苗的成年人均有機會獲得百老匯劇院、音樂會門票、健身房會員等獎勵；州長葛謨(Andrew Cuomo)也表示，在州府接種點打疫苗將贈送州立公園門票。

白思豪說，接種抽獎活動將持續進行至7月，每周將會有不同的獎品，本周將送出50張總督島舞會(Governors Ball)三天門票，以及知名健身連鎖Crunch Fitness的一年會員資格。

他說，「我們每周都會公布新的抽獎，這繼續說明我們仍然有很多方法讓人們關注疫苗，並對接種感到激動。」

葛謨則表示，5月24日至31日在州府接種點打疫苗的民眾，將獲得全州任意16個州立公園的兩天家庭門票；同時，州立公園也將在國殤日長周末開設接種點，前往接種的民眾也將獲得免費的州立公園門票。

他說，「州立公園常來常新，我想這與我們的修繕工作有部分關係；去年共有7800萬人遊覽州立公園，創下歷史紀錄；我們要好好利用州立公園、國殤日假期，享受公園美景，打個疫苗。」

目前，全州已有超過1000萬民眾至少接種一劑疫苗，占有資格接種人口的51%，近900萬人已經完全接種；然而，近幾周來接種速度大幅降低，上周的接種人次不到10萬，相比之下高峰期單周超過50萬次；紐約市已經施打疫苗超過796萬劑，但成年人的完全接種率只有50%，老年人也只有70%，仍未達到群體免疫標準。

市府和州府此前已經推出一系列激勵措施，吸引民眾打疫苗；上周，葛謨就表示，在指定州府接種點打疫苗，將有機會獲得最高500萬元的樂透獎金；市府也宣布，為接種者提供布朗士動物園等景點的免費門票，在Shake Shack消費還送薯條。

州府數據顯示，全州七天平均新冠檢測陽性率已降至0.9%，為連續第49天下降，創下去年9月21日以來新低；單日新增病例數降至929人，為去年10月18日以來首次回落至千人以下。

白思豪表示，市府將從本周起舉辦接種抽獎活動，接種民眾有機會獲得百老匯劇院、音樂會...
白思豪表示，市府將從本周起舉辦接種抽獎活動，接種民眾有機會獲得百老匯劇院、音樂會門票、健身房會員等獎勵。（市長辦公室提供）
葛謨表示，在州府接種點打疫苗將贈送州立公園門票。（州長辦公室提供）
葛謨表示，在州府接種點打疫苗將贈送州立公園門票。（州長辦公室提供）
葛謨表示，在州府接種點打疫苗將贈送州立公園門票。（州長辦公室提供）
葛謨表示，在州府接種點打疫苗將贈送州立公園門票。（州長辦公室提供）

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