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特殊高中錄取權轉紐約市 州眾議會再提案

記者顏嘉瑩／紐約報導
州眾議會教育委員會主席伯納狄托提案改革特殊高中。(取自州眾議會網站)
州眾議會教育委員會主席伯納狄托提案改革特殊高中。(取自州眾議會網站)

紐約州參議會此前提出廢除特殊高中入學考試(SHSAT)等特殊高中錄取改革提案，相應提案近日也在州眾議會捲土重來，多來一直支持廢除SHSAT的眾議會教育委員會主席伯納狄托(Michael Benedetto)提出A7510號提案，提出將特殊高中錄取的決定權轉給紐約市府，讓市府能決定逐漸廢除SHSAT，以全新錄取方案取代。

近日在州眾議會提出的A7510號提案，要求解除州府對紐約市特殊高中錄取的控制權，將該權限轉給紐約市府；除了伯納狄托外，多年來連續提案廢除SHSAT的州眾議員巴倫(Charles Barron)，此次也是A7510號提案的共同提案人。

反對廢除特殊高中入學考試的華人組織紐約同源會(CACAGNY)對此提案表達堅決反對，並呼籲支持現行特殊高中入學制度的民眾積極向州眾議員寫信或致電，要求反對此提案；同源會表示，表面上A7510號提案只是將州府的權限轉給市府，但事實上這項提案的主旨在於廢除SHSAT，「民選官員長時間未接受到與SHSAT相關的全面資訊，是時候讓草根家長發聲了。」

該會表示，該提案將不會解決教育資源不平等等問題，只會造成族裔間對立，並摧毀紐約市的教育系統。

不久前州參議會新會期伊始，就有議員提出S3087號提案，提議廢除在1971年通過的「Hecht-Calandra」法案；該法案規定史岱文森高中(Stuyvesant HS)、布碌崙(布魯克林)科技高中(Brooklyn Tech HS)和布朗士科學高中(Bronx HS of Science)三所紐約市特殊高中的唯一錄取標準，是透過特殊高中入學考試(SHSAT)。

不過作為此類提案在州參議會的首關，紐約市教育委員會主席劉醇逸明確表示反對該提案，指出相關提案在州參議會「不會通過」。

州眾議會再有議員提案欲改革現行特殊高中制度；圖為此前華人示威，要求保護現行特殊高...
州眾議會再有議員提案欲改革現行特殊高中制度；圖為此前華人示威，要求保護現行特殊高中錄取制度。（記者金春香／攝影）

紐約市 特殊高中 SHSAT

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