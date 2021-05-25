紐約市百萬師生秋季返校 全州公校復課

紐約市計畫秋季學期全面恢復面對面授課，不再提供網課。（圖片取自市教育局推特）

紐約市 長白思豪(Bill de Blasio)24日宣布，作為全美最大公校系統的紐約市公校，今年秋季學期開始將不再為學生提供網課選擇，而是要求全市百萬師生在9月13日返回校園，面對面上課；市府認為自越來越多人接種疫苗 後，學校已足夠安全，可以恢復正常授課，但仍要求學生和老師戴好口罩；當日下午紐約州長葛謨也宣布，紐約州所有公校將在秋季全面恢復在校園上課。

目前全市百萬公校學生中，有60%仍選擇在家上網課，成千上萬的學生已一年多未返校，但隨著新冠肺炎確診人數驟減、疫苗接種率不斷上升，紐約市府認為從下一學年開始可以全面復課。

白思豪表示「學校不恢復正常，城市也難以全面復甦，我們需要每個學生都坐在教室，重新開始學習」；「疫苗效果良好，我們擊退了新冠肺炎，紐約市正在回歸」。

教育總監波特(Meisha Porter)在稍早前也表示，希望所有學生能在9月13日前全部返回學校；她表示「學校將在6月就會恢復開放日，家長們可以提前到學校體驗學校安全情況，教育局也會確保提供良好環境、豐富的學習經驗與社交活動，讓所有師生從一年的打擊中恢復並繼續向前。」

州長葛謨隨後也表示，根據目前疫情 控制良好的情況，沒有理由不讓學校恢復正常；「疫情打擊下孩子損失慘重，雖然老師、學校管理人員在遠程授課上做出了令人難以置信的貢獻，但這仍不能取代面對面授課」；葛謨也表示會繼續關注疫情，如果病毒傳播軌跡發生變化，將重新考慮這個決定。

除紐約外，全國其他一些地區也作出類似安排，例如新澤西州州長墨菲(Phil Murphy)宣布計畫讓所有學生在下一學年返回學校上課，全國教師工會美國教師聯合會負責人溫加藤(Randi Weingarten)呼籲全國學校在下一學年重新開放，以恢復全職面對面授課。

教師聯合工會(UFT)主席穆格魯(Michael Mulgrew)也表示面對面授課重要性，紐約市教育工作者也希望能站在學生面前授課，但對於一些患有先天性疾病的學生，他們仍擔心返回學校上課是否安全。

布魯克林(布碌崙)華裔家長林女士表示，大部分華裔家長對疫情仍十分謹慎，過去不支持孩子返回學校，但經歷長達一年多在家上網課，認為是時候讓孩子回學校了；「目前雖然還沒給兒子接種疫苗，但相信返校之前會完成疫苗接種，這樣也能更加放心讓他返校」。