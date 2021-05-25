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紐約客談／今秋全員復課 如何讓亞裔家長安心

紐約客談
紐約市將於今年9月恢復全員到校上課。(記者顏嘉瑩/攝影)
紐約市將於今年9月恢復全員到校上課。(記者顏嘉瑩/攝影)

從去年3月至今，紐約市的學生已經在家上網課超過一年的時間，紐約市長白思豪(Bill de Blasio)24日宣布公校9月將不再為學生提供網課選擇，要求所有學生返校上課；雖然紐約市的新冠疫苗接種率高，不過12歲以下學生仍未獲得接種資格，且並非所有教職員都已經接種疫苗；而此起彼伏的仇恨亞裔襲擊事件，今秋返校讓亞裔家長不由憂心。

目前全紐約市近100萬所公立學校的學生中，仍有60%的學生選擇在家上網課，而雖然新冠陽性率已經降到1%以下，但病毒仍然存在，只要有人未接種疫苗，就可能成為防疫破口，恐怕出現變種病毒，再度造成大規模感染。

上周有教育局(DOE)的高級官員表示，根據目前社交距離方針，在今年秋天讓所有學生都返校上課，有10%的公立學校將會出現雍擠問題；白思豪在宣布9月全員返校後，也未提出相關作法，只強調市府將會全力以赴將所有學生、老師和教職員工帶回校園，意味著讓家長「拭目以待」。

對於華裔家長來說，重返校園的危機不僅只有病毒；反亞裔仇恨犯罪仍在全市發生，孩子在重返校園的通勤路上，是否會成為仇恨攻擊者的下手目標，令諸多家長憂心忡忡；歧視和攻擊亞裔風氣盛行之下，孩子在校園中會不會遭霸凌，也讓一些家長擔心。

目前離9月開學還有三個多月，在全員返校具體的防疫方針未出來、歧視仇恨犯罪未解決的情況下，孩子要如何安全返回校園，考驗市府和教育局如何以實際的政策和做法，來說服家長。

（紐約客談，每周二到六見報）

紐約市 亞裔 教育局

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