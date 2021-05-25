外餐區占近9000車位 食客居民抱怨 憂復甦後車流成惡夢

室外餐位占據了華埠勿街大部分的停車位。(記者張晨／攝影)

隨著新冠疫情 的逐步好轉，紐約市 的復甦也穩步前進，但自去年初夏時建立的戶外就餐，占據了紐約市原本就有限的停車位，室外就餐的安全問題也引發了擔憂；不少食客和民眾均表示，反對室外就餐成永久設施，後疫情時代會對交通和社區造成困擾。

自去年6月以來，因為防疫令限制，市府和交通局(Department of Transportation)大力推廣戶外餐位，而後為了持續支持小商業及餐飲業者，市長白思豪(Bill de Blasio)宣布將該項目變為全年的永久設施。

市府數據顯示，全市約有1萬1500家餐館加入了該計畫，其中約5700家選擇在路邊自建餐位；市長辦公室發言人施瓦茲(Mitch Schwartz)表示，該項目共占據了約8550個停車位，而紐約市五個行政區總共約有300萬個停車位。

他指出，疫情導致人們仍不適應狹窄侷促的室內空間，但該項目卻讓無數餐館得以繼續經營；「這是小商業者們最困難的一年，開放餐廳計畫挽救了大約10萬個工作崗位，但它卻占據了全市不到0.5%的停車位，像這樣的便宜在紐約是很難找到的。」

但對於曼哈頓華埠 來說，因為緊鄰下城法院、市警總局等政府機構，大部分停車位都由持有停車證或特殊牌照的車占據，而隨著人們接種疫苗，街上人流逐漸密集，加之戶外餐位，讓原本狹小的街道充滿了危險。

華埠社區人士陳家齡表示，待附近政府單位全員復工，華埠的停車和車流將會成為「惡夢」，目前車位和室外餐位夾雜的街道影響了行人和駕駛的視線。

他說，就勿街而言，許多行人為躲避在廚房和室外餐位間穿梭的服務員，不得不走下人行道在街道上行走，有時駕駛來不及煞車，恐釀成車禍，此外也會造成街道雍堵，這些均是隱患。

「在華人的就餐文化中，露天環境是最後的選擇，適合年輕人和遊客，但年長者還是無法適應。」他表示，室外餐位並非長久之計，疫情後當然希望更多人能回到華埠，但社區居民的生活質量和安全也非常重要。

另一方面，根據市府規定，室外餐位的大小不能超過店鋪門臉的距離，但一些餐廳由於鄰近的店鋪關閉，便將自建的戶外用餐區擴展到原本不能設置餐位的街道位置。