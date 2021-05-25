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犯罪率上升 議員促廢保釋金改革法 否則推動聯邦干預

記者黃伊奕／紐約報導
瑪麗奧(發言者)聯手多名共和黨籍民選官員呼籲市府與州府針對治安進行改善。（瑪麗奧辦公室提供）
瑪麗奧(發言者)聯手多名共和黨籍民選官員呼籲市府與州府針對治安進行改善。（瑪麗奧辦公室提供）

國會眾議員瑪麗奧(Nicole Malliotakis)和多名共和黨籍民選官員，24日針對紐約市不斷上漲的犯罪率，呼籲州府重新修改保釋金法案，並恢復市警便衣部門、補回被砍的市警經費，指出如果紐約市長仍繼續對警局執法進行諸多限制，將推動聯邦執法干預。

瑪麗奧當日上午在史泰登島指出，根據紐約市警最新數據，截止16日，過去28天裡相比去年同期紐約市謀殺案增加了67%，搶劫案增加了54%，嚴重攻擊案增加了22%，重大盜竊案上漲了41%，盜竊案增加了50%、強姦案增加了25%，性侵案上漲了79%，輕罪攻擊案上升了28%，仇恨犯罪上升了229%；僅在過去的周末，紐約市就有近30人遭槍擊，其中包括一名18歲男生中槍身亡。

瑪麗奧說，「我們一直警告市長與市議員，如果繼續採取激進政策，將嚴重惡化紐約市治安，這些數據已充分證明了該點」；瑪麗奧認為，目前最重要的是重新審核那些導致城市不安全的政策，包括此前推出的保釋改革法，「在眾多罪案中，我們看到的是屢犯，包括搶劫、盜竊、出售槍枝等，州長葛謨應該開始考慮重新審核該法案，或者直接廢除。」

瑪麗奧還強調，市府必須恢復市警的便衣警察部門，這是將非法槍枝、毒品等帶離社區街道的關鍵，也應該全額退還此前削減的市警經費，提供執法需要的工具、資源；「如果市府、州府不採取行動來確保市民安全，那麼我認為聯邦政府需要派遣司法部、聯邦調查局等執法部門來涉入，並在聯邦法庭起訴這些不法分子。」

市議員馬迪奧( Steven Matteo)、博萊利(Joe Borelli)、州眾議員雷利( Michael Reilly)、譚杜喜( Michael Tannousis)也加入呼籲，認為紐約市治安到了必須改善的刻不容緩時刻。

紐約市 眾議員 警察

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