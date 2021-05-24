曼哈頓少女頂樓派對失足墜樓亡 市議員提案增房東責任
一名24歲少女22日凌晨在曼哈頓東村(East Village)參加聚會時，試圖從所在建築物的屋頂跳到隔壁棟的屋頂，不慎失足墜落，送醫後不治；針對該起意外，市議員利華娜(Carlina Rivera)23日在事發地點舉辦記者會，表示將在市議會提案，要求房東增加紐約市建築物室外空間的安全，以預防更多類似悲劇發生。
該起意外發生在22日凌晨3時30分，一名少女在A大道202號建築頂樓參加派對，她試圖從202號的屋頂爬到200號，結果失足從六層樓高的地方摔落，掉到兩棟建築間的縫隙，警消人員到場後從住宅中爬到縫隙裡將少女救出，送往表維醫院(Bellevue Hospital)救治後宣告不治。
根據現場目擊者表示，現場未有人慫恿少女攀爬屋頂，「在失去平衡之後，她就這樣自己掉下去了。」
利華娜23日在事發地點A大道202號門口開記者會，表示過擠的頂樓派對恐造成危險，而缺乏安全設施以及人員看管，更讓類似的悲劇一再發生，「政府和房東都必須有所行動。」
利華娜表示，房東應該要對建物室外空間的合法使用及安全性負責，「如果你買下這間公寓，就要對居民負責，但現在的房東都沒有負起責任。」
州眾議員愛普斯坦(Harvey Epstein)也對提案表示支持，表示在過去幾個月有許多頂樓派對舉辦，民選官員已經多次警告房東，在沒有落實安全措施的情況下可能會造成悲劇，「但房東卻一再忽視這樣的警告」；他認為，房東應該有義務要保護住戶及派對賓客的安全。
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