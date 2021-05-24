曼哈頓少女頂樓派對失足墜樓亡 市議員提案增房東責任

利華娜表示，將在市議會提案要求房東對建物的公共空間包括頂樓等處的安全負責。(取自利華娜推特)

一名24歲少女22日凌晨在曼哈頓東村(East Village)參加聚會時，試圖從所在建築物的屋頂跳到隔壁棟的屋頂，不慎失足墜落，送醫後不治；針對該起意外，市議員利華娜(Carlina Rivera)23日在事發地點舉辦記者會，表示將在市議會提案，要求房東 增加紐約市 建築物室外空間的安全，以預防更多類似悲劇發生。

該起意外發生在22日凌晨3時30分，一名少女在A大道202號建築頂樓參加派對，她試圖從202號的屋頂爬到200號，結果失足從六層樓高的地方摔落，掉到兩棟建築間的縫隙，警消人員到場後從住宅中爬到縫隙裡將少女救出，送往表維醫院(Bellevue Hospital)救治後宣告不治。

根據現場目擊者表示，現場未有人慫恿少女攀爬屋頂，「在失去平衡之後，她就這樣自己掉下去了。」

利華娜23日在事發地點A大道202號門口開記者會，表示過擠的頂樓派對恐造成危險，而缺乏安全設施以及人員看管，更讓類似的悲劇一再發生，「政府和房東都必須有所行動。」

利華娜表示，房東應該要對建物室外空間的合法使用及安全性負責，「如果你買下這間公寓，就要對居民負責，但現在的房東都沒有負起責任。」

州眾議員 愛普斯坦(Harvey Epstein)也對提案表示支持，表示在過去幾個月有許多頂樓派對舉辦，民選官員已經多次警告房東，在沒有落實安全措施的情況下可能會造成悲劇，「但房東卻一再忽視這樣的警告」；他認為，房東應該有義務要保護住戶及派對賓客的安全。