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紐約疫苗通行碼 有效期增至365天

記者金春香╱紐約報導
紐約州推出的「精益求精通行碼」使用次數超過100萬次。(州長辦公室提供)
紐約州推出的「精益求精通行碼」使用次數超過100萬次。(州長辦公室提供)

根據州府數據，至22日紐約州力推的「精益求精通行碼」(Excelsior Pass)使用次數超過100萬次，州長葛謨(Andrew Cuomo)鼓勵更多人使用，完全接種者在施打最後一劑疫苗15天後可在該軟件上獲得疫苗通行碼，通行碼有效期從180增至365天；紐約州疫情持續好轉，單日新冠檢測陽性比率已經連續三天保持在1%以下，22日該數字降至去年勞工節以來最低值。

紐約州3月開始推行「精益求精通行碼」，為民眾進入要求出示疫苗接種和新冠檢測紀錄場所時提供掃碼，以輔助文娛場所球場全面重開，「精益求精通行碼」使用IBM技術，民眾可在智能手機應用平台上搜索下載，界面與電子登機牌類似，如果要參加的活動需要認證疫苗接種或檢測結果，就可出示此碼以及個人ID，活動主辦方掃碼。

葛謨表示，目前該通行碼的有效期從180天增至365天，完全接種者在施打最後一劑疫苗的15天後可在該軟件上獲得自己的疫苗通行碼；做完新冠病毒咽拭子檢測(PCR test)三天內或快篩(antigen test)六小時內，也將出現通行碼。

截至今日，通行碼軟體使用次數超過100萬次，在各大型活動、大學、婚禮和商店全面使用，隨著19日紐約解除口罩令，過去一周該軟體下載次數增加80%。

葛謨說，在漫長且艱難的一年後，紐約州民眾終於開始回歸正常生活，重回工作場所，紐約州是全國首個推出「精益求精通行碼」的地方，這一技術能更加高效便捷地協助大家重新享受正常生活。

州府22日數據顯示，全州單日新冠檢測陽性率降至0.8%，是去年9月4日以來最低至，且該數字已經連續三天保持在1%以下；紐約州七天平均陽性率為0.95%，紐約市七天平均陽性率為0.75%。

疫苗注射方面，州內52%民眾已經至少施打一劑疫苗，44%完全接種；18歲以上成人中則有63%施打至少一劑，54%完全接種。

民眾可登錄https://covid19vaccine.health.ny.gov/excelsior-pass下載通行碼軟體，填寫個人信息後，軟體會從州府疫苗註冊庫和病毒檢測庫獲取使用者信息，民眾也可在電腦上登錄網站https://epass.ny.gov打印通行碼。

紐約州推出的「精益求精通行碼」使用次數超過100萬次。(Getty Images...
紐約州推出的「精益求精通行碼」使用次數超過100萬次。(Getty Images)

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