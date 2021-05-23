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華裔老兵提前紀念國殤日 美國退伍軍人協會總長參加

記者金春香／紐約報導
紐約華裔美國退伍軍人協會向美國退伍軍人和兒童基金會捐贈1萬元。（記者金春香／攝影）
紐約華裔美國退伍軍人協會向美國退伍軍人和兒童基金會捐贈1萬元。（記者金春香／攝影）

紐約華裔美國退伍軍人協會22日提前在劉錦方場(Kimlau Square)舉行國殤日紀念活動，美國退伍軍人協會總長奧克斯福德(James Oxford)前來參加，感謝亞裔老兵為美國做出的貢獻，並譴責任何形式的歧視亞裔行為。

美國退伍軍人協會總長奧克斯福德(講話者)欣慰紐約市地標保護委員會將華裔軍人忠烈坊...
美國退伍軍人協會總長奧克斯福德(講話者)欣慰紐約市地標保護委員會將華裔軍人忠烈坊列為地標。（記者金春香／攝影）

奧克斯福德表示，慶祝國殤日是讓大家永遠都不忘記為這個國家服務、甚至犧牲的英勇戰士，他指出當下對很多人、尤其是亞裔來說是是極具挑戰的時期，亞裔面臨諸多無法讓人接受的被歧視行為，亞裔在美國歷史上做出重要貢獻，如劉錦方場所紀念的於1944年犧牲的華裔空軍飛行員劉錦(Benjamin Ralph Kimlau)、現任聯邦參議員的退伍士兵譚美(Tammy Duckworth)，以及很多為國捐軀的英勇亞裔戰士們。

紐約華裔美國退伍軍人會22日在曼哈頓華埠舉行國殤日遊行，紀念那些為國犧牲的將士們...
紐約華裔美國退伍軍人會22日在曼哈頓華埠舉行國殤日遊行，紀念那些為國犧牲的將士們。（記者金春香／攝影）

奧克斯福德還表示，他非常欣慰紐約市地標保護委員會(Landmarks Preservation Commission)將華裔軍人忠烈坊(Kimlau Square Memorial)列為地標。

奧克斯福德引用馬丁·路德·金恩的語句，「人們應用成就和為人來評判他人，而不是看他們的膚色」，在美亞裔在文化、學術、商業、公共服務等各個方面都做出巨大成績，「毋庸置疑，亞裔是真正的美國人」。

紐約華裔美國退伍軍人會主席朱超然說，從一次世界大戰開始，到阿富汗戰爭，有數萬名將士為自由民主抗戰、犧牲性命，國殤日具有重要意義，若沒有這些勇敢的士兵為國家奉獻，大家如今就無法站在這裡。

紐約華裔美國退伍軍人協會在華裔軍人忠烈坊前獻花，並向美國退伍軍人和兒童基金會(The American Legion Veterans and Children Foundation )捐贈1萬元。

紐約中華公所主席于金山、市議會第一選區市議員參選人劉林劍虹、李金枝等都出席紀念活動。

紐約華裔美國退伍軍人會22日在曼哈頓華埠舉行國殤日遊行，紀念那些為國犧牲的將士們...
紐約華裔美國退伍軍人會22日在曼哈頓華埠舉行國殤日遊行，紀念那些為國犧牲的將士們。（記者金春香／攝影）

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