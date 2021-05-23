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「學武是為化解矛盾」 各族裔武術團聚集區政廳 譴責仇視亞裔暴力

記者顏潔恩／紐約報導
長者應將拐杖的頂端抵在胸前，尾端則壓制著惡徒，避免對方靠近自己。(記者顏潔恩/攝影)
長者應將拐杖的頂端抵在胸前，尾端則壓制著惡徒，避免對方靠近自己。(記者顏潔恩/攝影)

針對全市頻發仇視亞裔犯罪，布碌崙(布魯克林)區長亞當斯(Eric Adams)22日攜手多個武術家、組織和武打明星，在區政廳前集會，譴責針對亞裔暴力；武術家表示，習武並不是為了讓矛盾升級，而是懂得保護自己、尊重他人，習武之人絕不容許仇恨犯罪。

華埠街道巡邏隊發起人、社區活動人士陳家齡(Karlin Chan)22日主持當天的活動，他介紹包括合氣道、太極等30個當日出席的武術團體，除譴責針對各類型的仇恨行為外，還傳授數個能防身的招式給民眾。

亞當斯表示，社會上出現兩種疫情，由病毒引起的疫情可通過接種疫苗對抗，但是仇恨散播的疫情，已經讓城市愈來愈暴力；他本身從小學習跆拳道，提到武術灌輸人們正確的理念，尊重自己和他人，這也是習武之人通常不是仇恨犯罪者的原因，有原則並妥善待人。

少林洪家武術團非洲裔教練貝爾表示習武是學習化解、而不是升級矛盾。(記者顏潔恩/攝...
少林洪家武術團非洲裔教練貝爾表示習武是學習化解、而不是升級矛盾。(記者顏潔恩/攝影)

少林洪家武術團非洲裔教練貝爾(Sharif Bey)表示，很多人以為習武之人更崇尚暴力，是不對的，他所認知的中華武術精神代表著武器(weapon)和停止(stop)兩個觀念；在必要時候懂得退讓、化解矛盾，而不是進一步去激怒對方，「仇恨是我們的敵人，我們已準備好全力對抗仇恨犯罪者」。

武打明星、美籍華裔演員楊佩里希望美國人能團結一致，改寫未來。(記者顏潔恩/攝影)
武打明星、美籍華裔演員楊佩里希望美國人能團結一致，改寫未來。(記者顏潔恩/攝影)

美國演員Monique Curnen和武打明星、美籍華裔演員楊佩里(Perry Yung)當天也到場；楊佩里說，不管是在紐約市發生的針對亞裔攻擊案件，或是亞特蘭大城殺死六名亞裔女性的槍擊案，不能以「美國人經歷了糟糕的一天」(American having a bad day)這個說詞就了事，「只要我們團結就能改寫未來、改變美國」。

一名武術教練現場示範老人可用拐杖自保的招式，他說沒有受過常規訓練的人，在拿起拐杖打人的瞬間，很有可能會被對方反攻；因此建議在非常時刻，長者應將拐杖的頂端抵在胸前，尾端則壓制著惡徒，避免對方靠近自己，接著再大聲叫喊救助。

布碌崙區長亞當斯（前排中）22日聯手多個武術家和組織、武打明星，在區政廳前舉行示...
布碌崙區長亞當斯（前排中）22日聯手多個武術家和組織、武打明星，在區政廳前舉行示威，譴責針對亞裔暴力。(記者顏潔恩/攝影)

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