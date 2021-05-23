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紐約華裔護理員 呼籲廢24小時工作制

記者牟蘭／紐約報導
多位華裔護理員22日在法拉盛工人中心再度抗議24小時工作制，楊安澤(前排右一起)與金兌錫到場力挺。(記者牟蘭／攝影)
多位華裔護理員22日在法拉盛工人中心再度抗議24小時工作制，楊安澤(前排右一起)與金兌錫到場力挺。(記者牟蘭／攝影)

多位華裔護理員22日在法拉盛工人中心再度抗議24小時工作制，她們表示，自己雖然全年無休，但每天只能獲得13小時的薪水，要求華人策劃協會(CPC)歸還過去多年的欠薪，市長參選人楊安澤(Andrew Yang)與州眾議員金兌錫到場力挺，呼籲廢除24小時工作制；華策會回應稱，24小時工作制是由紐約州制定實施，華策會曾嘗試推動兩個12小時分班制，但被政府拒絕。

影音來源：記者牟蘭

多名華裔護理員與楊安澤和金兌錫於22日，在法拉盛工人中心舉辦圓桌會議，批評24小時工作制度給華裔護理工生活帶來負面影響；與會人士余笑歡表示，她於2007年成為華策會一名護理員，工作11年期間，服務多名重症病患，但因24小時工作制，導致她不能休息，雙手落下病根。

余笑歡表示，自己20多年前移民來美，英文不好，為了生計，只能做護理員；她說，過去11年，每天長時間工作、睡眠不足，只獲得13小時薪水，非常不公，要求雇主支付欠薪。

余笑歡(中)展示自己雙手因長時間工作落下病根。(記者牟蘭／攝影)
余笑歡(中)展示自己雙手因長時間工作落下病根。(記者牟蘭／攝影)

楊安澤表示，護理員工作時間長，但收入過低，未享受應有人權，他呼籲廢除24小時工作制，提高護理工收入，並改善紐約市人權法，讓這些護理工能得到確實的保護，「我們需要為這些護理工，尤其是少數族裔的護理工發聲，她們不能再被非人對待，若我當選，將改善這一問題」。

金兌錫表示，24小時工作制不合理，呼籲華策會配合，盡快改善這一制度，並為護理工爭取她們應有的權益。

對此，華策會回應稱，24小時工作制是紐約州制定的，華策會及其子公司家庭服務員項目(HAP)受限於州府與工會；聲明稱，包括其子公司內有逾40家機構因24小時工作制陷入訴訟，但州府仍繼續執行這項不合理的要求。

華策會呼籲，政府應該分配10億元用於提供合理的工人薪水和護理服務，使有需求人士能有尊嚴地留在家裡；聲明補充，華策會曾嘗試推動兩個12小時分班制，但被政府拒絕，為配合法律要求，仍然保留24小時制。

為終止24小時工作制，華策會稱，該會曾與民選官員會面，並進行相關宣傳，呼籲各界人士共同發聲，反對這一政策。

多位華裔護理員22日在法拉盛工人中心再度抗議24小時工作制，楊安澤(前排右二起)...
多位華裔護理員22日在法拉盛工人中心再度抗議24小時工作制，楊安澤(前排右二起)與金兌錫到場力挺。(記者牟蘭／攝影)

紐約州 楊安澤 華裔

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