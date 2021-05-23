聯邦砸160億 拯救百老匯等舞台

紐約聯邦參議員舒默提拯救舞台法案 聯邦將向百老匯提供160億元補助金。（取自舒默推特）

雖然多個百老匯 演出開始出售9月起的演出門票，但有更多劇院和文化機構需要政府救助，才能全面回歸；聯邦參議員舒默(Charles Schumer)日前在曼哈頓時報廣場宣布，他提出「拯救舞台」(Save Our Stage)提案，致力於給包括百老匯在內的娛樂產業帶來160億元聯邦資助。

因新冠疫情閉門謝客已一年多的紐約 百老匯劇院，將於9月14日完全重開，允許100%上座率，演出票從本月6日起開始預售。

舒默從去年9月起開始致力於幫助劇場獲得更多聯邦資金補助，同月他在參院提出法案，希望聯邦在之後數月内为全美各地的現場演出場所提供撥款補助。

但根據聯邦小商業管理署(U.S. Small Business Administration，SBA)數據，目前1萬2000多個申請者都還未獲得任何補助；SBA表示，本月底會開始分發總計160億元補助金，獲批申請者最高可得1000萬元、或價值該單位2019年總收入45%的補助金，用來支付租金、貸款、工資、翻新、舞台燈光，以及覆蓋安裝符合防疫標準的通風設備等費用。

SBA會優先為在去年4月至12月期間失去90%收入的單位撥款，14天後開始為失去70%收入的單位撥款；除劇院、藝術中心可申請外，電影院 、博物館、動物園等也可以申請。

舒默表示，目前有19個百老匯演出已經確定回歸時間，正在出售門票，到明年將有40多個演出開幕或重返舞台，他期待看到劇院們以更宏大的規模重新迎接觀眾。