谷歌首間實體店落腳曼哈頓雀兒喜 夏季迎賓

谷歌全球第一間實體零售店將開在其位於紐約辦事處的同一棟樓內。(取自谷歌)

谷歌 (Google)公司日前宣布，將在曼哈頓 雀兒喜(Chelsea)社區首開第一間實體零售店，夏季對外開放；往後顧客可上門體驗使用新產品、直接現場下單購買，店面也會提供技術與維修服務等。

谷歌在曼哈頓雀兒喜擁有一間大約1萬1000名員工的大型辦公室，首開的全球第一間實體零售店就設在同一建築樓內，將於夏季對外開放，對面數條街之內就是蘋果(Apple)實體零售店。

谷歌過去曾設立快閃商店(pop-up shops)，在特定時期和地點建立駐點，但主要還是依賴網路銷售；此次開設實體店面，說明谷歌開始轉換行銷策略，效仿蘋果公司，建立一個消費者可前來體驗使用產品的空間，以提升競爭性。

據了解，顧客可以在實體店面找到谷歌旗下的Pixel手機 、Fitbit手表、Pixelbooks、Nest系列產品等；另外技術人員也會在現場提供維修服務，如修復破裂的手機屏幕。

谷歌副總裁Jason Rosenthal表示，消費者除在購買前可仔細瀏覽商品外，當地人也能在原有的網站訂購，直接到店裡取貨；屆時開門後，造訪者可更深入體驗產品和服務結合的便利性，「我們已等不及要向大眾展示」。

目前還未有具體的開張日期，但谷歌說，顧客和員工都需遵照聯邦和當地的防疫規定，包括戴口罩、保持社交距離、隨處擺放消毒洗手液。